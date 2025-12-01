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Alba Residence

44 Residence, Liwan 2, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 1
Экстерьер
Застройщик
Amaya Properties
Площадь
от 59 м² до 111 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 855 888 AEDот 13 141 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
59 – 111
855 888 – 1 458 888
13 141 – 14 462

Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Liwan. В клубном доме Alba Residence современная архитектура гармонично сочетается с комфортом и уютной атмосферой. Ощутите спокойствие и уединенность вдали от городской суеты. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой. - В распоряжении резидентов крытая парковка и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Liwan – спальный микрорайон Дубая, который входит в состав Dubailand. На территории расположены парки, детская площадка, беговые дорожки, футбольное поле. Несмотря на то, что местность еще активно застраивается, жителям уже доступны все необходимые объекты социальной инфраструктуры: аптеки, медицинские клиники, школы. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупную автомагистраль Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, по которой можно легко добраться до разных локаций города. Дорога до IMG World, Habtoor Polo Club, Dubai Outlet Mall займет 10 минут, до Global Village – 15 минут, до Meydan Race Course – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
44 Residence, Liwan 2, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Аэропорт25 км

Преимущества проекта

Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр
  • Ресторан / Кафе
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