Описание

Элегантный жилой комплекс в районе Liwan. В клубном доме Alba Residence современная архитектура гармонично сочетается с комфортом и уютной атмосферой. Ощутите спокойствие и уединенность вдали от городской суеты. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с дизайнерской отделкой, панорамными окнами, просторными балконами и встроенной техникой. - В распоряжении резидентов крытая парковка и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Liwan – спальный микрорайон Дубая, который входит в состав Dubailand. На территории расположены парки, детская площадка, беговые дорожки, футбольное поле. Несмотря на то, что местность еще активно застраивается, жителям уже доступны все необходимые объекты социальной инфраструктуры: аптеки, медицинские клиники, школы. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупную автомагистраль Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street, по которой можно легко добраться до разных локаций города. Дорога до IMG World, Habtoor Polo Club, Dubai Outlet Mall займет 10 минут, до Global Village – 15 минут, до Meydan Race Course – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.