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Главная - Жилые комплексы - Al Hamra Waterfront

Al Hamra Waterfront

900, Minsk Street, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 6
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Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Al Hamra Real Estate Development LLC
Площадь
от 74 м² до 122 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 640 000 AEDот 21 356 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%328 000 AED
При оформлении договора
4%65 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%492 000 AED
При передаче
50%820 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
74 - 86
1 640 000 - 1 945 000
21 984 - 22 391
2 спальни
122
2 607 000 - 2 950 000
21 356 - 24 166

Описание

Изысканная геометрия комплекса омываемая водами Персидского залива. Роскошные небоскребы и таунхаусы Al Hamra Waterfront в окружении зеленых садов, золотистых пляжей и уникальных развлечений. Это уютное сообщество, которое предлагает новый уровень комфорта и качественного сервиса. Ключевые особенности — Панорамные виды на гавань и набережную из всех апартаментов башен. В коллекции представлены лоты от студий до трехкомнатных квартир и двухэтажные таунхаусы. — Общественные пространства в Al Hamra Waterfront: прогулочная зона, коворкинг, бассейн, падел-корт, тренажерный зал, парки, детские площадки, салоны для животных, поля для гольфа. — Клубный дом для командных и индивидуальных видов спорта и пляжного отдыха в лагуне Al Hamra. Занятия на каяках, sup-бордах, водных лыжах и надувных лодках. Ежемесячные мероприятия с местными артистами и тренерами: фитнес-кэмпы, йога, живопись и киновечера. — Марина и зона обслуживания яхт на территории комплекса. Более 220 крытых мокрых и сухих причалах. Персонал Королевского яхтового общества Рас-Эль-Хаймы поможет в получении разрешения на ежедневное плавание и обеспечении безопасности кораблей. Инфраструктура района Al Hamra — элитный жилой район, где представлено все необходимое для повседневных нужд и созданы идеальные условия для безопасной и спокойной жизни. Дорога до объектов социальной инфраструктуры займет всего 5 минут. Среди них: школы и детские сады RAK Academy, Little Treasures Nursery, больницы RAK Medical Center и Aljazeera Health Center, торговый центр Al Hamra Mall. Пляжи и морские пристани Al Jazeerah Beach, Royal Yacht Club of Ras Al Khaimah расположены в 500 метрах от апарт-комплекса. Преимущества расположения Выезды на Sheikh Mohammed Bin Salem rd, Al Shuhada rd обеспечивают быстрое транспортное сообщение с ключевыми района Рас-Эль-Хаймы. До Khalifa Bin Zayed City, Al Dhait South можно добраться за 15-20 минут. До Ras Al Khaimah Zoo, Rak Natures Treasures и знаменитого торгового центра Rak Mall — за 25 минут. Путь до аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 35 минут.

Инфраструктура

На карте
900, Minsk Street, Emirate of Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт4 км
Море100 м
Средняя школа2 км
Магазин5 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
Территория
  • Парк на территории
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Набережная