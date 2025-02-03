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ГлавнаяЖилые комплексыAkala by Arada

Akala by Arada

Central Park Towers, Gate Avenue, Dubai International Financial Centre, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 96 м² до 2199 м²
Количество спален
от 1 до 6
Стартовая цена
от 3 799 000 AEDот 38 444 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2029
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
96 – 130
3 799 000 – 5 025 000
38 444 – 39 470
2 спальни
144 – 194
6 775 000 – 8 725 000
44 914 – 46 866
3 спальни
240 – 340
12 385 000 – 17 455 000
51 264 – 51 531
4 спальни
338 – 436
18 380 000 – 23 840 000
54 233 – 54 623
5 спален
581
34 545 000 – 34 685 000
59 428 – 59 669
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Две изысканные башни в DIFC. Жилой комплекс Akala предлагает уникальное пространство, которое сочетает в себе роскошную жилую среду, гостиничный сервис и передовую wellness-экосистему. С санскрита “akala” переводится как «жизнь вне времени». Здесь дизайн, технологии и сервис стали естественной частью повседневности, создавая ощущение гармонии и комфорта. Ключевые особенности - Отделка апартаментов выполнена натуральными материалами — от натурального камня и матового стекла до тёплого дерева. - Передовые системы фильтрации обеспечивают постоянную подачу очищенного воздуха и воды во всех лотах. - Окна нового поколения обеспечивают звукоизоляцию высокого уровня, блокировку вредного УФ-излучения, электромагнитную защиту. - Приложение Akala позволяет настраивать освещение, температуру, музыку в доме одним касанием. - Резиденты могут воспользоваться услугами wellness-консьержа, который координирует все: от организации поездок и кулинарных предпочтений до шопинга, культурных мероприятий и доставки заказов. - На территории комплекса создана премиальная инфраструктура: фитнес-студия, Akala Spa, современный медицинский центр Everwell, L-образный панорамный бассейн, ресторан органической кухни, кинотеатр и др. - Жилой комплекс разработан в соответствии со стандартами экологичности LEED Gold и WELL Silver. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одно из крупнейших шоссе эмирата Sheikh Zayed Road. Дорога до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall займет 5 минут, до Museum of the Future и резиденции шейха Zabeel Palace — 7 минут. Чтобы добраться до Dubai International Airport, потребуется 15 минут.

Локация

На карте
Central Park Towers, Gate Avenue, Dubai International Financial Centre, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Средняя школа500 м
Магазин900 м
Медицинский центр1 км
Метро800 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха

Новости о проекте

  1. Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы
    Какие изменения на рынке недвижимости Дубая ждут нас в 2025 году? Тренды и прогнозы 03.02.2025
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