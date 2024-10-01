Abraham by Azizi

Описание

Символ делового успеха в центре мировой торговли. Высотная резиденция Azizi Abraham расположена в динамичном комьюнити Jebel Ali Free Zone, где бизнес гармонично сочетается с комфортной жизнью. Стеклянный фасад с отражающими поверхностями создает атмосферу утонченности для ценителей урбанистической эстетики. Ключевые особенности — Современная отделка: натуральный камень, высококачественная плитка и дерево, сантехника европейских брендов, металлические акценты, потолочное освещение, полностью оборудованные кухни со встроенной бытовой техникой, просторные гардеробные и светлые интерьеры в стиле минимализма. — Инфраструктура для активного отдыха и релаксации включает кинотеатр, фитнес-зал, детские игровые зоны, беговые и велосипедные дорожки, сауны с джакузи и паровыми комнатами, зоны для барбекю и крытые бассейны. — На территории комплекса предусмотрены розничные бутики для удобства повседневной жизни. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити JAFZA с прямым доступом к Sheikh Zayed Road. В непосредственной близости расположены более 100 компаний из списка Fortune Global 500. Станция метро Life Pharmacy всего в 3 минутах пешком. Путь до торгового центра Ibn Battuta Mall, районов Jumeirah Lake Towers, Dubai Marina и JBR составит 10-15 минут. Поездка до Expo City Dubai, Dubai Parks & Resorts и острова Palm Jebel Ali продлится 20 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 25 минут.