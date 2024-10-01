Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяЖилые комплексыAbraham by Azizi

Abraham by Azizi

Damac Suburbia, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Azizi Developments
Площадь
от 42 м² до 373 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 137 488 $от 2 840 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42
137 488
3 267
1 спальня
64
246 661
3 841
2 спальни
126 – 173
359 374 – 1 306 814
2 840 – 7 518
3 спальни
168 – 373
528 171 – 1 306 814
3 132 – 3 498

Описание

Символ делового успеха в центре мировой торговли. Высотная резиденция Azizi Abraham расположена в динамичном комьюнити Jebel Ali Free Zone, где бизнес гармонично сочетается с комфортной жизнью. Стеклянный фасад с отражающими поверхностями создает атмосферу утонченности для ценителей урбанистической эстетики. Ключевые особенности — Современная отделка: натуральный камень, высококачественная плитка и дерево, сантехника европейских брендов, металлические акценты, потолочное освещение, полностью оборудованные кухни со встроенной бытовой техникой, просторные гардеробные и светлые интерьеры в стиле минимализма. — Инфраструктура для активного отдыха и релаксации включает кинотеатр, фитнес-зал, детские игровые зоны, беговые и велосипедные дорожки, сауны с джакузи и паровыми комнатами, зоны для барбекю и крытые бассейны. — На территории комплекса предусмотрены розничные бутики для удобства повседневной жизни. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити JAFZA с прямым доступом к Sheikh Zayed Road. В непосредственной близости расположены более 100 компаний из списка Fortune Global 500. Станция метро Life Pharmacy всего в 3 минутах пешком. Путь до торгового центра Ibn Battuta Mall, районов Jumeirah Lake Towers, Dubai Marina и JBR составит 10-15 минут. Поездка до Expo City Dubai, Dubai Parks & Resorts и острова Palm Jebel Ali продлится 20 минут. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 25 минут.

Локация

На карте
Damac Suburbia, Jabal Ali Industrial Second, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Район Джебель-Али

Дубай
Jebel Ali — промышленный район в юго-западной части Дубая и крупнейший порт на Ближнем Востоке. Здесь есть все необходимые объекты жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет профессионалам, молодым специалистам, инвесторам, экспатам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт26 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю

Застройщик

Azizi Developments

Azizi Developments

Компания, успешно реализующая многочисленные объекты недвижимости в топовых локациях Дубая с 2007 года. Девелопер заслужил мировое признание благодаря наградам — например, «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс».
Подробнее

Новости о проекте

  1. Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций
    Курортная недвижимость в Дубае: ТОП-3 стратегии инвестиций02.10.2024
  2. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
Item 1 of 2
КаталогКарта