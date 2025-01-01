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ГлавнаяЖилые комплексыAark Terraces

Aark Terraces

Uninest Student Residents, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Здание
Застройщик
Aark Developers
Площадь
от 70 м² до 146 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 994 888 AEDот 14 116 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
45%
При сдаче объекта
5%
После сдачи объекта
40%
Период рассрочки после сдачи объекта
36 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.5 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 – 74
994 888 – 1 152 888
14 128 – 15 490
2 спальни
103 – 146
1 460 888 – 2 276 888
14 116 – 15 540
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Dubailand. Клубный дом Aark Terraces вдохновлен природной тишиной и элегантностью городской жизни. В дизайнерских интерьерах гармонично сочетаются комфорт, стиль и уют. Это пространство, в котором роскошь ощущается в каждой детали. Ключевые особенности - Просторные апартаменты с премиальной отделкой из натурального шпона, фарфоровой плиткой и элементами декора с бронзовым покрытием, панорамные окна. В некоторых апартаментах предусмотрены собственные джакузи. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская игровая площадка, беговая дорожка, раздельные бассейны для взрослых и детей, терраса для барбекю, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на ключевые транспортные магистрали: Sheikh Mohammed bin Zayed Road, Al Ain Road и Emirates Road. Поездка до престижной британской школы Aquila School займет всего 2 минуты, до элитного загородного клуба Al Habtoor Polo Resort и Dubai Outlet Mall – 5 минут, до тематических парков Global Village и IMG Worlds of Adventure – 10 минут. Чтобы добраться до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa, потребуется 20 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Uninest Student Residents, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа1 км
Магазин250 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
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