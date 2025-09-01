1Wood Residences by Object1

Описание

Название комплекса Wood Residences говорит само за себя: концепция проекта заключается в стремлении позволить жителям быть ближе к природе. Спокойный и тихий район с мало- и среднеэтажной застройкой и обилием зелени, а также дизайн с элементами из натурального дерева в интерьере и экстерьере здания помогут найти баланс между жизнью в мегаполисе и спокойствием загородного отдыха. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с минималистичным дизайном и использованием натуральных материалов и элементов из дерева в отделке. – Система «умный дом» добавит комфорта в ежедневную жизнь и сэкономит ваши ресурсы. – Удобства на территории: коворкинг, тренажерный зал, открытый бассейн с шезлонгами и беседками, детская комната, лаунж-зона в окружении зелени, консьерж-сервис 24/7, 4 уровня паркинга. – Контроль доступа по отпечатку пальца, как в апартаменты, так и в общественные зоны обеспечит высокий уровень безопасности на территории. – Возможность передать недвижимость под управление компании Smart Holiday Homes. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой и яляется районом с хорошо развитой инфраструктурой. Здесь расположено много парков, например Halfa Park и Khansoor Park. В районе расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ – JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Комплекс имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса.