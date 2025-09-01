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1Wood Residences by Object1

3/1, 12nd Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикObject1
Площадьот 40 м² до 216 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена656 915 AED
от 656 915 AED
от 9 688 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
10%65 691 AED
При оформлении договора
4%26277 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%394 149 AED
При передаче
30%197 074 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 656 915 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Парковка
  • Лифт в паркинг
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

Транспортная доступность

Аэропорт33 км

Описание

Название комплекса Wood Residences говорит само за себя: концепция проекта заключается в стремлении позволить жителям быть ближе к природе. Спокойный и тихий район с мало- и среднеэтажной застройкой и обилием зелени, а также дизайн с элементами из натурального дерева в интерьере и экстерьере здания помогут найти баланс между жизнью в мегаполисе и спокойствием загородного отдыха. Ключевые особенности – Полностью меблированные апартаменты с минималистичным дизайном и использованием натуральных материалов и элементов из дерева в отделке. – Система «умный дом» добавит комфорта в ежедневную жизнь и сэкономит ваши ресурсы. – Удобства на территории: коворкинг, тренажерный зал, открытый бассейн с шезлонгами и беседками, детская комната, лаунж-зона в окружении зелени, консьерж-сервис 24/7, 4 уровня паркинга. – Контроль доступа по отпечатку пальца, как в апартаменты, так и в общественные зоны обеспечит высокий уровень безопасности на территории. – Возможность передать недвижимость под управление компании Smart Holiday Homes. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle (JVC) отличается малой и среднеэтажной застройкой и яляется районом с хорошо развитой инфраструктурой. Здесь расположено много парков, например Halfa Park и Khansoor Park. В районе расположена многопрофильная клиника Right Health Karama Medical Center и несколько детских садов и школ – JSS International School, Ladybird Early Learning Centre, Kiddie Jungle Play area Nursery JVC activities Kids Care. Для шоппинга доступен крупный торговый центр Circle Mall JVC. В пешей доступности находится множество супермаркетов, кафе и ресторанов. Преимущества расположения Комплекс имеет хорошее сообщение со всеми районами города благодаря выездам на основные магистрали: Sheikh Mohammed Bin Zayed Rd, Al Khail Rd и Hassa St. Дорога до Al Maktoum International Airport составит 30 минут. За 15-20 минут можно добраться до набережной Dubai Marina или развлекательного парка Dubai Miracle Garden. Burj Khalifa и Dubai Mall и находятся в 25 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
40 - 44
656 915 - 701 264
15 801 - 16 232
1 спальня
64 - 74
962 300 - 1 032 036
13 864 - 14 940
2 спальни
118 - 216
1 373 824 - 2 100 645
9 688 - 11 553

Инфраструктура

3/1, 12nd Street, JVC District 14, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates