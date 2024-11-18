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11 Hills Park by TownX

Science Park Residence, Dubai Science Park, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
TownX Real Estate Development
Площадь
от 45 м² до 110 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 657 250 AEDот 12 917 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Высота потолков3.1 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
45 – 61
657 250 – 986 925
14 531 – 16 092
1 спальня
76 – 110
988 256 – 1 814 451
12 917 – 16 361
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Dubai Science Park. Просторные апартаменты клубного дома 11 Hills Park залитые солнечным светом благодаря высоким потолкам и большим окнам, создают атмосферу умиротворения, а продуманный дизайн сочетает изысканность и удобство. Это место, где время замедляется, и вы можете насладиться каждым мгновением и ощутить себя по-настоящему дома. Ключевые особенности - Во всех лотах чистовая отделка в светлых пастельных тонах, панорамные окна, балконы, встроенная техника и системы хранения. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, корты для баскетбола и падел-тенниса, многофункциональная спортивная зона, детская игровая площадка бассейн, сад. - За каждым юнитом закреплено парковочное место. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Umm Suqeim Street. Добраться до Dubai Hills Mall и до Butterfly Garden можно за 5 минут. Дорога до Jumeirah Beach займет 12 минут, до Dubai Mall и до Palm Jumeirah – 15 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 22 минутах пути.

Локация

На карте
Science Park Residence, Dubai Science Park, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Падел-теннис

Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае
    Подробный путеводитель по району Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае23.09.2024
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