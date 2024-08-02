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ГлавнаяВебинарыИнвестиции на Бали с Housebook
02.08.2024 13:42

Инвестиции на Бали с Housebook

В честь открытия нового направления - недвижимости на о.Бали мы приглашаем каждого посмотреть вебинар! 

«Инвестиции на Бали с Housebook: Ваша Возможность Заработать на Рынке Недвижимости Без Границ»


На вебинаре вы узнаете:

  • О платформе Housebook;
  • Почему клиентам стоит инвестировать в рынок недвижимости Бали?
  • Реальные кейсы инвестиций в это направление;
  • Особенности рынка и его юридических аспектов;
  • Возможности для агентов на рынке;
  • Развитие острова и перспективы роста рынка.


Ведущие:

– Василий Фетисов, СЕО компании Housebook 

– Марина Егорова, управляющий партнер Housebook BALI


Housebook (https://ae.housebook.deals/ru) — IT-платформа для риэлторов и агентство международной недвижимости. Сделки в ОАЭ, Таиланде и на Бали из любой точки мира. Полное сопровождение сделки, недвижимость от $120.000!

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