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Дата: 12.08.2026
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Готовые объекты для жизни и инвестиций от $190 000

Бали остается одним из востребованных рынков курортной недвижимости благодаря круглогодичному туристическому потоку, развитой инфраструктуре и возможности получать доход от аренды. Особый интерес представляют готовые проекты, где исключен риск незавершенного строительства, а объект уже можно использовать для проживания или сдавать в аренду.


Six Stars — готовые виллы с доходностью 9–12%

Один из основных проектов — комплекс Six Stars, состоящий из шести двухспальных вилл площадью около 130 м². Каждая вилла имеет собственный бассейн и увеличенную планировку.

Комплекс полностью готов, все необходимые документы получены, объекты уже эксплуатируются и показывают высокую загрузку. Стоимость виллы составляет около 200 тыс. долларов, заявленная доходность — 9–12% годовых в зависимости от сезона. Для объекта предусмотрен долгосрочный договор аренды с возможностью продления до 26 лет.

Важное преимущество Six Stars — расположение. Виллы находятся примерно в 5–10 минутах от океана и центра Чангу, но при этом расположены в тихой зоне вдали от основного туристического трафика. Такой формат подходит как для аренды, так и для собственного проживания.


View Apartments — проект, уже вышедший на вторичный рынок

View Apartments полностью распродан. Первоначальная стоимость апартаментов начиналась примерно от 99 тыс. долларов, затем увеличивалась до 109 тыс. и 119 тыс. долларов по мере реализации проекта. Сейчас отдельный объект предлагается на вторичном рынке примерно за 140 тыс. долларов.

Двухуровневые апартаменты включают спальню на втором уровне, кухню-гостиную и ванную комнату. В проекте предусмотрены системы умного дома, климат-контроль, автоматизированное управление шторами и электронные замки.


Garden Village — виллы для жизни и аренды

В Garden Village представлены односпальные виллы-таунхаусы площадью около 80 м² с дополнительной верандой. Общая площадь составляет примерно 90 м².

Особенность проекта — высокие потолки и второй свет: высота в коньке достигает 7 метров. На территории предусмотрены бассейн, ледяные купели, коворкинг и зоны отдыха, благодаря чему комплекс рассчитан как на туристическую аренду, так и на длительное проживание.


Red Villa — готовая индивидуальная вилла

Red Villa — один из первых реализованных проектов, индивидуальная вилла с акцентом на экологичные материалы. В строительстве использовались кирпич, дерево, металлический каркас, керамогранит и мрамор.

Вилла ранее использовалась для собственного проживания, а сейчас выставлена на продажу как единичный готовый объект.


Специальное предложение от застройщика до конца августа 

Агент получает повышенную комиссию 10%, если клиент оплатил 100% стоимости апартаментов или виллы.


Бали как рынок готовой недвижимости

Для инвестора готовые проекты позволяют сразу перейти к эксплуатации объекта и оценивать фактический спрос. На Бали востребованы как посуточная, так и долгосрочная аренда, причем комбинированная стратегия позволяет адаптировать формат сдачи к сезонности.

Основные проекты сосредоточены в Чангу и соседних районах. Именно Чангу остается одним из наиболее развитых туристических кластеров острова благодаря ресторанам, пляжным клубам, спортивным центрам и другой инфраструктуре.

Для крупных инвесторов также предлагается отдельный формат — приобретение готового бутик-отеля целиком либо строительство такого объекта под ключ. Это позволяет использовать недвижимость как самостоятельный гостиничный бизнес или управлять комплексом в соответствии с собственной инвестиционной стратегией.



Проекты ADVA DEVELOPMENT GROUP
  1. SIX STARS CANGGU PROJECT
    SIX STARS CANGGU PROJECT
    Indonesia, Bali, Badung Regency, North Kuta District, Canggu village
    Тип объектаОтель
    Срок сдачи3 кв. 2024
    Застройщик
    Площадьот 131 м² до 131 м²
    Первый взнос50%
    от 51 736 $от 395 $/м²
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  1. Чангу
    Бали, Юг

    Чангу

    Чангу – один из самых лучших и комфортных районов для проживания на острове. Здесь есть вся необходимая инфраструктура, но при этом ощущается умиротворяющая деревенская атмосфера. Несмотря на активное развитие в последние годы, Чангу до сих пор сохраняет традиционный балийский стиль.

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