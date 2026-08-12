Готовые объекты для жизни и инвестиций от $190 000

Бали остается одним из востребованных рынков курортной недвижимости благодаря круглогодичному туристическому потоку, развитой инфраструктуре и возможности получать доход от аренды. Особый интерес представляют готовые проекты, где исключен риск незавершенного строительства, а объект уже можно использовать для проживания или сдавать в аренду.





Six Stars — готовые виллы с доходностью 9–12%

Один из основных проектов — комплекс Six Stars, состоящий из шести двухспальных вилл площадью около 130 м². Каждая вилла имеет собственный бассейн и увеличенную планировку.

Комплекс полностью готов, все необходимые документы получены, объекты уже эксплуатируются и показывают высокую загрузку. Стоимость виллы составляет около 200 тыс. долларов, заявленная доходность — 9–12% годовых в зависимости от сезона. Для объекта предусмотрен долгосрочный договор аренды с возможностью продления до 26 лет.

Важное преимущество Six Stars — расположение. Виллы находятся примерно в 5–10 минутах от океана и центра Чангу, но при этом расположены в тихой зоне вдали от основного туристического трафика. Такой формат подходит как для аренды, так и для собственного проживания.





View Apartments — проект, уже вышедший на вторичный рынок

View Apartments полностью распродан. Первоначальная стоимость апартаментов начиналась примерно от 99 тыс. долларов, затем увеличивалась до 109 тыс. и 119 тыс. долларов по мере реализации проекта. Сейчас отдельный объект предлагается на вторичном рынке примерно за 140 тыс. долларов.

Двухуровневые апартаменты включают спальню на втором уровне, кухню-гостиную и ванную комнату. В проекте предусмотрены системы умного дома, климат-контроль, автоматизированное управление шторами и электронные замки.





Garden Village — виллы для жизни и аренды

В Garden Village представлены односпальные виллы-таунхаусы площадью около 80 м² с дополнительной верандой. Общая площадь составляет примерно 90 м².

Особенность проекта — высокие потолки и второй свет: высота в коньке достигает 7 метров. На территории предусмотрены бассейн, ледяные купели, коворкинг и зоны отдыха, благодаря чему комплекс рассчитан как на туристическую аренду, так и на длительное проживание.





Red Villa — готовая индивидуальная вилла

Red Villa — один из первых реализованных проектов, индивидуальная вилла с акцентом на экологичные материалы. В строительстве использовались кирпич, дерево, металлический каркас, керамогранит и мрамор.

Вилла ранее использовалась для собственного проживания, а сейчас выставлена на продажу как единичный готовый объект.





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Агент получает повышенную комиссию 10%, если клиент оплатил 100% стоимости апартаментов или виллы.





Бали как рынок готовой недвижимости

Для инвестора готовые проекты позволяют сразу перейти к эксплуатации объекта и оценивать фактический спрос. На Бали востребованы как посуточная, так и долгосрочная аренда, причем комбинированная стратегия позволяет адаптировать формат сдачи к сезонности.

Основные проекты сосредоточены в Чангу и соседних районах. Именно Чангу остается одним из наиболее развитых туристических кластеров острова благодаря ресторанам, пляжным клубам, спортивным центрам и другой инфраструктуре.

Для крупных инвесторов также предлагается отдельный формат — приобретение готового бутик-отеля целиком либо строительство такого объекта под ключ. Это позволяет использовать недвижимость как самостоятельный гостиничный бизнес или управлять комплексом в соответствии с собственной инвестиционной стратегией.







