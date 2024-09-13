13.09.2024 13:48
БАТТЛ СТРАН: Таиланд vs Бали
Виктор Гармашов и Марина Егорова - представители направлений Housebook Thailand и Housebook Bali проведут вебинар в формате баттла, который поможет лучше узнать два острова и сделать выбор в пользу одного из них или присмотреться к обоим!
Вопросы на вебинаре, на которые вы получите ответы:
- Где дешевле жить с точки зрения повседневных расходов?
- Какой текущий уровень развития инфраструктуры?
- Где выгоднее покупать с точки зрения долгосрочных инвестиций?
- Какие есть дополнительные/скрытые расходы (налоги, сборы, содержание) при покупке недвижимости?
- Какие есть ограничения для иностранцев при покупке недвижимости, и где лучше защищены права иностранных покупателей?
- Какое из направлений имеет больше перспектив для дальнейшего экономического развития?
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