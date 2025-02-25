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ГлавнаяВебинарыИнвестируем в недвижимость Грузии
25.02.2025 14:17

Инвестируем в недвижимость Грузии

Грузия – один из самых быстрорастущих инвестиционных рынков. Здесь низкие налоги, гибкие условия покупки и растущий спрос на недвижимость. Уже 24 февраля разберем все главные аспекты инвестирования и покажем, как и на чем можно заработать.


Что будет на вебинаре?

✔️ Почему Грузия? Ключевые экономические и налоговые преимущества

✔️ Как выбрать недвижимость для аренды, перепродажи или собственного бизнеса

✔️ Какие проекты принесут максимальную доходность в 2024-2025?

✔️ Как избежать рисков и грамотно оформить сделку?


Ведущие вебинара:

— Дарья Бородина, СЕО направления Housebook Грузия

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