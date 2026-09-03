Откройте доступ к новой платформе первыми

HOUSEBOOK PRO — НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ HOUSEBOOK





→ ПЕРЕЙТИ В HOUSEBOOK PRO: https://housebook.global/pro/agent





Мы развиваем Housebook вместе с вами — и сегодня готовы пригласить наших агентов первыми познакомиться с новым витком нашей истории — Housebook Pro. За это время Housebook вырос далеко за пределы каталога международной недвижимости. Вместе с количеством стран, проектов и партнёров росли и задачи, которые ежедневно решают наши агенты. Поэтому следующим шагом стала система, которая помогает работать не только с объектом, но и со всей логикой международной сделки.





ЧЕМ HOUSEBOOK PRO ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРИВЫЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ?

Первый сайт Housebook — это знакомый вам рабочий инструмент: каталог объектов, зафиксированные клиенты, заявки, созданные презентации и другие инструменты для ежедневной работы. Housebook Pro расширяет эту систему. Теперь фокус не только на том, что предложить клиенту, но и на том, что происходит с ним дальше.





В новой системе вы сможете:

• передавать клиента в другую страну проверенному локальному партнёру, если у вас нет там собственной команды;

• фиксировать клиента и своё участие в сделке;

• видеть статус работы с переданным клиентом и понимать, на каком этапе находится сделка;

• работать с международной партнёрской сетью в рамках одной системы;

• сохранять прозрачность взаимодействия между всеми участниками сделки.





То есть если привычный Housebook помогает найти, подобрать и презентовать недвижимость, то Housebook Pro развивает следующий этап — помогает выстроить международную сделку даже в той стране, где вы сами не работаете.





ЧТО БУДЕТ С ПЕРВОЙ ПЛАТФОРМОЙ?

Она продолжает работать. Ничего переносить или создавать заново не нужно: все ваши ранее зафиксированные клиенты, заявки и созданные презентации остаются в текущем кабинете. Условия сотрудничества с Housebook также остаются прежними.





На данном этапе Housebook Pro — это дополнительный инструмент, который расширяет возможности уже существующей системы. И это только начало. Мы хотим развивать Housebook Pro вместе с вами — людьми, которые ежедневно работают с международной недвижимостью и лучше всего понимают реальные задачи агента. Поэтому именно вы получаете возможность одними из первых протестировать новую систему.





Изучайте Housebook Pro, пробуйте новые возможности и обязательно делитесь обратной связью. Сделать это можно прямо в рабочем кабинете в разделе «Обратная связь» — там же вы сможете отслеживать статус и результат обработки своего обращения. Каждое замечание будет принято и передано команде.





Добро пожаловать в новый этап Housebook. Знакомьтесь с Housebook Pro и помогайте нам становиться ещё лучше!

→ ПЕРЕЙТИ В HOUSEBOOK PRO: https://housebook.global/pro/agent