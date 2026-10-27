HOUSEBOOK CAMP DUBAI 2026 | 15–21 НОЯБРЯ

С 15 по 21 ноября вас ждут семь дней, которые объединят профессиональный рост, новые знакомства и любовь к одному из самых удивительных городов мира.

Это больше, чем бизнес-поездка. Это возможность погрузиться в рынок Дубая, познакомиться с ведущими девелоперами, изучить перспективные проекты и расширить профессиональные горизонты в окружении единомышленников.





Что ждет участников?





Брокер-туры и встречи с девелоперами

Посещение востребованных проектов Дубая, знакомство с предложениями ведущих застройщиков и возможность получить практические знания, которые помогут в дальнейшей работе с клиентами.

Форум экспертов рынка

Актуальные тренды, стратегии международных продаж, реальные кейсы и опыт профессионалов, которые успешно работают на глобальном рынке недвижимости.

Контент-день

Профессиональные фото, видео и интервью для развития личного бренда, усиления экспертного позиционирования и продвижения в социальных сетях.

Нетворкинг и яркая атмосфера Дубая

Общение с сильными брокерами, вечерние мероприятия, beach club и возможность провести неделю, наполненную общением, новыми идеями и впечатлениями.

Знакомство с городом

Dubai Marina, знаменитые фонтаны, Miracle Garden и другие знаковые места. Housebook Camp объединяет деловую программу с возможностью увидеть Дубай с разных сторон — от динамичного делового центра до уникальных пространств для отдыха.





Mega Campus Summit

Масштабное международное бизнес-событие, внесенное в книгу рекордов Гиннеса, объединяет предпринимателей, экспертов и лидеров индустрии. Среди спикеров — Джеймс Кэмерон, легендарный кинорежиссер, и Джордан Белфорт, известный как «Волк с Уолл-стрит». Участие в Mega Campus Summit — это возможность перенять опыт мировых лидеров, получить новые идеи для развития бизнеса и выйти на новый уровень профессионального роста.

Билет на Mega Campus Summit Dubai уже включён в стоимость участия в Housebook Camp!





Стоимость участия





40 000 ₽ — организационная программа Housebook Camp.

В эту сумму входят:

Трансферы в рамках программы.

Организация и сопровождение участников.

Посещение застройщиков и знакомство с проектами.

Посещение достопримечательностей, предусмотренных программой.

Билет категории Standard на Mega Campus Summit.

Перелет и проживание оплачиваются отдельно.





Осталось всего 8 мест по прежней стоимости!

Если вы планировали присоединиться к Housebook Camp, сейчас самое время подать заявку. Количество мест ограничено, а подготовка к поездке выходит на финальный этап.





Станьте участником Housebook Camp — инвестируйте в развитие, окружение и новые возможности!





👉 Оставить заявку: https://forms.amocrm.ru/rzvvwxl