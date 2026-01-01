Каталог
Zephyra Residences by Arsenal East

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Arsenal East
Площадь
от 82 м² до 374 м²
Количество спален
от 1 до 5
Стартовая цена
от 526 832 $от 3 788 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.9 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82 – 139
526 832 – 877 456
3 788 – 10 596
2 спальни
114 – 241
741 763 – 1 134 566
4 691 – 6 495
3 спальни
211 – 231
1 136 364 – 1 248 331
5 386
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс с видом на Персидский залив на Dubai Islands. Архитектура зданий Zephyra Residences вдохновлена красотой пустыни Дубая. Каскадные балконы, имитирующие волны песка, создают ощущение безмятежности и умиротворения. Апарт-комплекс отличается бережным отношением к окружающей среде, воплощая заботу о природе в каждой детали. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой в пастельных тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенными системами хранения и техникой европейских брендов. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская площадка, лаунж-зона, infinity-бассейн и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа, встречи в аэропорту, аренды автомобиля, бронирования мест для проведения деловых мероприятий и досуга. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. Дорога до Deira Waterfront Market займет 5 минут, до Gold Souk Market – 10 минут. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall составит 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
