Zephyra Residences by Arsenal East

Описание

Роскошный жилой комплекс с видом на Персидский залив на Dubai Islands. Архитектура зданий Zephyra Residences вдохновлена красотой пустыни Дубая. Каскадные балконы, имитирующие волны песка, создают ощущение безмятежности и умиротворения. Апарт-комплекс отличается бережным отношением к окружающей среде, воплощая заботу о природе в каждой детали. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой в пастельных тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенными системами хранения и техникой европейских брендов. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская площадка, лаунж-зона, infinity-бассейн и др. - Резиденты могут воспользоваться услугами консьержа, встречи в аэропорту, аренды автомобиля, бронирования мест для проведения деловых мероприятий и досуга. Преимущества расположения Проект расположен в 5 минутах от моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. Дорога до Deira Waterfront Market займет 5 минут, до Gold Souk Market – 10 минут. Путь до Downtown Dubai и Dubai Mall составит 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 18 минутах.