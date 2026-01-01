Wyndham Residences by Divine One

Описание

Жилой комплекс от мирового отельного бренда на острове Al Marjan. В Wyndham Residences стиль жизни строится на ощущении легкости и комфорта, а продуманный дизайн, уютная атмосфера и внимание к деталям формируют ощущение гармонии и уюта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в спокойных пастельных тонах, встроенной техникой, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами, просторными балконами. - Владельцам резиденций доступно бесплатное участие в программе Wyndham Rewards Platinum, которое подразумевает различные скидки и специальные предложения в отелях сети Wyndham. - Резиденты могут воспользоваться дополнительными услугами как личный фитнес-тренер, водитель, няня, клининговая служба, планирование путешествий, управление недвижимостью и др. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, студию пилатеса и йоги, корт для падел-тенниса, сауну, джакузи, отдельные бассейны для взрослых и детей, кафе, кинотеатр, коворкинг и переговорные и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи дороги Al Amwaj Street, по которой можно выехать на крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road. За 5 минут можно добраться до казино Wynn Resort, за 10 минут – до торгового центра Al Hamra Mall, за 13 минут – до района RAK Central, за 14 минут – до Yacht Club. Дорога RAK International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport – 1 час.