Wyndham Residences by Divine One

6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
Divine One Group
Площадь
от 39 м² до 88 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 317 223 $от 5 241 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
317 223
8 111
1 спальня
88
461 538
5 241
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Жилой комплекс от мирового отельного бренда на острове Al Marjan. В Wyndham Residences стиль жизни строится на ощущении легкости и комфорта, а продуманный дизайн, уютная атмосфера и внимание к деталям формируют ощущение гармонии и уюта. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты представлены с отделкой в спокойных пастельных тонах, встроенной техникой, гардеробными, системой «Умный дом», панорамными окнами, просторными балконами. - Владельцам резиденций доступно бесплатное участие в программе Wyndham Rewards Platinum, которое подразумевает различные скидки и специальные предложения в отелях сети Wyndham. - Резиденты могут воспользоваться дополнительными услугами как личный фитнес-тренер, водитель, няня, клининговая служба, планирование путешествий, управление недвижимостью и др. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, студию пилатеса и йоги, корт для падел-тенниса, сауну, джакузи, отдельные бассейны для взрослых и детей, кафе, кинотеатр, коворкинг и переговорные и др. Преимущества расположения Проект выгодно расположен вблизи дороги Al Amwaj Street, по которой можно выехать на крупное шоссе Sheikh Mohammed Bin Salem Road. За 5 минут можно добраться до казино Wynn Resort, за 10 минут – до торгового центра Al Hamra Mall, за 13 минут – до района RAK Central, за 14 минут – до Yacht Club. Дорога RAK International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport – 1 час.

Локация

На карте
6, Al Khaleej Avenue, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Магазин900 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
