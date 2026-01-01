Каталог
Weybridge Gardens 4 by Leos

52, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Leos Development
Площадь
от 47 м² до 167 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 188 106 $от 3 294 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
47
188 106
3 924
1 спальня
68
224 903
3 294
2 спальни
112
434 926
3 879
3 спальни
133
540 300
4 050
Описание

Современный комплекс в сердце динамичного Дубая. Weybridge Gardens 4 в районе Dubailand вдохновлен изысканными лепестками цветов, которые нашли отражение в его архитектуре и дизайне. Резиденции с частными бассейнами и эксклюзивные небесные виллы создают атмосферу уединенного оазиса в окружении развитой инфраструктуры. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в оттенках слоновой кости и светлого ореха с терракотовыми акцентами. Волнообразные формы стен, мраморные элементы декора и хрустальные люстры дополнены панорамными окнами, которые наполняют пространство естественным светом. — Резидентам доступны infinity-бассейн и пляж на крыше, каскадное джакузи, кинотеатр, зона для барбекю, пиццерия, площадка для йоги, дзен-сад, тренажерный зал, сауны и парные, танцевальная студия, академия бокса и коворкинг. — Уникальные пентхаусы с отделкой премиум-класса на заказ, ванными комнатами в стиле spa и открытыми планировками. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити Dubailand с прямым доступом к автомагистралям Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Emirates Road. Путь до Al Habtoor Polo Resort, IMG Worlds of Adventure и Global Village займет 10-15 минут. Добраться до легендарных локаций — Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, DIFC, Mall of the Emirates и Dubai Frame — получится за 20-25 минут. Дорога до Burj Al Arab, Dubai Marina, Ain Dubai и The Palm Jumeirah продлится около 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах на транспорте.

Локация

На карте
52, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа750 м
Магазин1 км
Медицинский центр950 м
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
