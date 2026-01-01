Weybridge Gardens 4 by Leos

Описание

Современный комплекс в сердце динамичного Дубая. Weybridge Gardens 4 в районе Dubailand вдохновлен изысканными лепестками цветов, которые нашли отражение в его архитектуре и дизайне. Резиденции с частными бассейнами и эксклюзивные небесные виллы создают атмосферу уединенного оазиса в окружении развитой инфраструктуры. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в оттенках слоновой кости и светлого ореха с терракотовыми акцентами. Волнообразные формы стен, мраморные элементы декора и хрустальные люстры дополнены панорамными окнами, которые наполняют пространство естественным светом. — Резидентам доступны infinity-бассейн и пляж на крыше, каскадное джакузи, кинотеатр, зона для барбекю, пиццерия, площадка для йоги, дзен-сад, тренажерный зал, сауны и парные, танцевальная студия, академия бокса и коворкинг. — Уникальные пентхаусы с отделкой премиум-класса на заказ, ванными комнатами в стиле spa и открытыми планировками. Преимущества расположения Проект расположен в престижном комьюнити Dubailand с прямым доступом к автомагистралям Sheikh Mohammed bin Zayed Road и Emirates Road. Путь до Al Habtoor Polo Resort, IMG Worlds of Adventure и Global Village займет 10-15 минут. Добраться до легендарных локаций — Downtown Dubai, Burj Khalifa, Dubai Mall, DIFC, Mall of the Emirates и Dubai Frame — получится за 20-25 минут. Дорога до Burj Al Arab, Dubai Marina, Ain Dubai и The Palm Jumeirah продлится около 30 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 20 минутах на транспорте.