Wadi Hills by HRE

Elwishy 1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Здание
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 37 м² до 67 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 199 047 $от 4 512 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
30%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Кол-во машиномест140

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
37 – 38
199 047 – 208 577
5 344 – 5 350
1 спальня
61 – 67
278 829 – 304 969
4 512 – 4 540
Брошюра проекта

Описание

Жемчужина современного минимализма в Dubai Land. Wadi Hills — бутиковый комплекс с изысканной архитектурой и атмосферой приватного клуба. Комфортное пространство в окружении зеленых ландшафтов идеально подходит для семей, молодых специалистов и инвесторов. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с встроенными кухнями, техникой, дизайнерским освещением и панорамными окнами. Премиальная отделка выполнена в светлой палитре с использованием натурального дерева и камня. — Инфраструктура мирового уровня включает фитнес-центр, бассейн с лаунжем, детскую игровую площадку, студию йоги и ландшафтные сады. — Коммерческая зона с магазинами, супермаркетами, кафе, коворкингом, ресепшен с консьерж-сервисом и Wi-Fi. Преимущества расположения Проект находится в развитом комьюнити Dubailand с прямым выездом на новую дорожную сеть, одобренную RTA, которая соединяется с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Путь до Arabian Ranches и Nad Al Sheba займет 7 минут, до Meydan Golf Course, Dubai Design District, Dubai Mall, Burj Khalifa и Downtown Dubai — 12-15 минут. Дорога до знаменитых районов Dubai Marina и Palm Jumeirah продлится 30-35 минут. Добраться до Dubai International Airport получится за 18 минут.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт750 м
Школа1 км
Магазин1 км
Аэропорт22 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
