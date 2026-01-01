Каталог
W Hotel & Residences Al Marjan

7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Dalands Holding & Real Estate
Площадь
от 97 м² до 283 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 103 880 $от 10 722 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность22
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
97 – 148
1 103 880 – 1 594 826
10 722 – 11 306
2 спальни
147 – 149
1 790 061 – 1 823 281
12 103 – 12 160
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошный жилой комплекс на первой береговой линии на острове Al Marjan. Коллекция брендированных резиденций W Residences Al Marjan Island от легендарного бренда W Hotels предлагает яркий и расслабленный прибрежный образ жизни. Здесь каждое мгновение здесь пронизано ощущением легкости и эстетики. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты в теплой цветовой гамме с открытыми планировками, дизайнерским освещением, панорамными окнами и фирменными элементами бренда W. - На территории комплекса создана инфраструктура мирового класса: фитнес-центр, пространство для йоги, несколько бассейнов, детская игровая зона, кинотеатр, площадки для мероприятий на открытом воздухе, террасы для отдыха с шезлонгами и баром и др. - У всех владельцев недвижимости есть доступ к круглосуточной консьержной службе Whatever/Whenever и к программе привилегий Marriott Bonvoy через платформу ONVIA. Преимущества расположения Проект расположен в престижной локации, из которой легко можно добраться до главных туристических и деловых точек региона. В пешей доступности находятся главный бульвар Al Marjan и пляж. Чтобы добраться до курорта Wynn Resorts, потребуется 10 минут. Поездка до Ras Al Khaimah International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport – 60 минут.

Локация

На карте
7, Al Yaquot Square, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море50 м
Аэропорт38 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная
