W Hotel & Residences Al Marjan

Роскошный жилой комплекс на первой береговой линии на острове Al Marjan. Коллекция брендированных резиденций W Residences Al Marjan Island от легендарного бренда W Hotels предлагает яркий и расслабленный прибрежный образ жизни. Здесь каждое мгновение здесь пронизано ощущением легкости и эстетики. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты в теплой цветовой гамме с открытыми планировками, дизайнерским освещением, панорамными окнами и фирменными элементами бренда W. - На территории комплекса создана инфраструктура мирового класса: фитнес-центр, пространство для йоги, несколько бассейнов, детская игровая зона, кинотеатр, площадки для мероприятий на открытом воздухе, террасы для отдыха с шезлонгами и баром и др. - У всех владельцев недвижимости есть доступ к круглосуточной консьержной службе Whatever/Whenever и к программе привилегий Marriott Bonvoy через платформу ONVIA. Преимущества расположения Проект расположен в престижной локации, из которой легко можно добраться до главных туристических и деловых точек региона. В пешей доступности находятся главный бульвар Al Marjan и пляж. Чтобы добраться до курорта Wynn Resorts, потребуется 10 минут. Поездка до Ras Al Khaimah International Airport займет 30 минут, до Dubai International Airport – 60 минут.