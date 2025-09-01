Каталог
VYB

Capital Golden Tower, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Интерьер
  1. Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Интерьер
Застройщик
Ginco Properties
Площадь
от 60 м² до 76 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 400 272 $от 5 841 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность21
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
60 – 76
400 272 – 449 285
5 841 – 6 588

Описание

Современное 21-этажное здание в деловом центре Business Bay. Исключительный проект направлен на переосмысление городской жизни. Это не просто место для жизни. Это место, где вы сможете раскрыть свой потенциал. В комплексе представлено 168 резиденций — от тщательно спроектированных студий до просторных апартаментов с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается современной отделкой и обилием естественного света. Жителям комплекса доступны: сады, зона барбекю, лаунж, площадка для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для детей и взрослых, парк. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинские центры Florence Medical Center и Iranian Hospital Safa, школы Global Indian International School и Dubai International School, магазины LuLu Express и Aswaq Jima, детский сад Chubby Cheeks Nursery, торговый центр Al Khail Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, которая играет ключевую роль в передвижении внутри Дубая. В последние годы добавлены новые полосы движения, расширены развязки и созданы удобные выезды. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Надежный застройщик Ginco Properties – компания, которая с 1975 года уделяет особое внимание качеству и инновациям, стремясь создать современные и хорошо продуманные пространства. Коммуникация, качество обслуживания и профессионализм — главные принципы работы.

Локация

На карте
Capital Golden Tower, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Район Бизнес Бэй

Дубай
Business Bay — один из ключевых коммерческих и деловых центров Дубая. Район расположен вблизи главных достопримечательностей города, до которых можно дойти пешком или быстро добраться на автомобиле. Комьюнити подойдет как для семей с детьми и молодых пар, так и для бизнесменов.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин3 км
Медицинский центр850 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха

