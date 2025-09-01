Описание

Современное 21-этажное здание в деловом центре Business Bay. Исключительный проект направлен на переосмысление городской жизни. Это не просто место для жизни. Это место, где вы сможете раскрыть свой потенциал. В комплексе представлено 168 резиденций — от тщательно спроектированных студий до просторных апартаментов с 1-2 спальнями. Каждый лот отличается современной отделкой и обилием естественного света. Жителям комплекса доступны: сады, зона барбекю, лаунж, площадка для отдыха, тренажерный зал, детская площадка, бассейны для детей и взрослых, парк. В пределах 10 минут на автомобиле находятся медицинские центры Florence Medical Center и Iranian Hospital Safa, школы Global Indian International School и Dubai International School, магазины LuLu Express и Aswaq Jima, детский сад Chubby Cheeks Nursery, торговый центр Al Khail Mall. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, которая играет ключевую роль в передвижении внутри Дубая. В последние годы добавлены новые полосы движения, расширены развязки и созданы удобные выезды. За 25 минут можно доехать до Dubai International Airport. Надежный застройщик Ginco Properties – компания, которая с 1975 года уделяет особое внимание качеству и инновациям, стремясь создать современные и хорошо продуманные пространства. Коммуникация, качество обслуживания и профессионализм — главные принципы работы.