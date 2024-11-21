Каталог
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Downtown Dubai, Jam Tower
Застройщик
Damac Properties
Площадь
от 95 м² до 220 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 679 646 $от 6 258 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Старт продаж3 кв. 2023
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
95 – 99
679 646 – 703 608
7 059 – 7 103
2 спальни
130 – 134
818 516 – 838 938
6 258 – 6 289
4 спальни
219 – 220
1 779 441 – 1 897 617
8 119 – 8 618

Описание

Новый высотный комплекс в престижном районе Downtown Dubai, в 5 минутах от крупного торгового центра Dubai Mall. Живите в центре Дубая и каждый день наслаждайтесь захватывающими видами на Арабский залив и небоскреб Burj Khalifa. В комплексе представлено 424 резиденции, включая апартаменты с 1-2 спальнями и недвижимость класса суперлюкс с 3-4 спальнями. Есть возможность приобрести целый этаж. Планировками предусмотрены: балконы, гардеробные в спальнях, кухня с брендированной техникой и кладовая. Жителям доступен роскошный образ жизни: sky-бассейн, sky-йога, зона для аква тренировок, бассейн на крыше подиума, парк батутов, бокс-клуб, беговая дорожка, студия акупунктуры и аква массажа, площадка для калистеники на открытом воздухе, зона ледяной терапии и салон красоты. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека Shefaa Al Madeena Pharmacy, рестораны Swiss Butter и Bab Al Mansour, больница Valiant Clinic & Hospital, школы Japanese School Dubai и JSS Private School, магазин Choithrams Loft Downtown. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается прямой выезд на магистраль Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно дойти до автобусной остановки и станций метро: Business Bay и Burj Khalifa/Dubai Mall. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Downtown Dubai, Jam Tower

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Школа2 км
Магазин850 м
Медицинский центр1 км
Метро500 м

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Салон красоты
  • Средняя школа
  • Магазины
  • Медицинский центр

Застройщик

Damac Properties

Damac Properties

Девелопер предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Компания была основана в 2002 году и успела завоевать любовь множества клиентов качеством и уникальностью своих продуктов и услуг.
Подробнее

