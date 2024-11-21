Описание

Новый высотный комплекс в престижном районе Downtown Dubai, в 5 минутах от крупного торгового центра Dubai Mall. Живите в центре Дубая и каждый день наслаждайтесь захватывающими видами на Арабский залив и небоскреб Burj Khalifa. В комплексе представлено 424 резиденции, включая апартаменты с 1-2 спальнями и недвижимость класса суперлюкс с 3-4 спальнями. Есть возможность приобрести целый этаж. Планировками предусмотрены: балконы, гардеробные в спальнях, кухня с брендированной техникой и кладовая. Жителям доступен роскошный образ жизни: sky-бассейн, sky-йога, зона для аква тренировок, бассейн на крыше подиума, парк батутов, бокс-клуб, беговая дорожка, студия акупунктуры и аква массажа, площадка для калистеники на открытом воздухе, зона ледяной терапии и салон красоты. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека Shefaa Al Madeena Pharmacy, рестораны Swiss Butter и Bab Al Mansour, больница Valiant Clinic & Hospital, школы Japanese School Dubai и JSS Private School, магазин Choithrams Loft Downtown. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается прямой выезд на магистраль Sheikh Zayed Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. За 10 минут можно дойти до автобусной остановки и станций метро: Business Bay и Burj Khalifa/Dubai Mall. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 15 минут на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Opera расположены в 5 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.