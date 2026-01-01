Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовVivanti by Meteora

Vivanti by Meteora

1/2, 30th Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 8
1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Meteora Real Estate Development LLC
Площадь
от 41 м² до 140 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 199 592 $от 3 947 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
40 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков2.5 м
Количество корпусов1
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
41 – 49
199 592 – 211 028
4 282 – 4 807
1 спальня
62 – 71
313 683 – 319 945
4 477 – 4 983
3 спальни
140
553 301
3 947
Брошюра проекта

Описание

Элегантный стиль и современные технологии в гармонии с ландшафтом Jumeirah Village Circle. Vivanti by Meteora — это пространство, где минимализм дизайна сочетается с продуманной инфраструктурой и панорамными видами. Проект идеально подходит для тех, кто ценит комфортную городскую жизнь с доступом к первоклассным удобствам. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в изысканных серебристых и белых тонах с использованием премиального мрамора и натуральных материалов. Просторные апартаменты с панорамными окнами и балконами создают атмосферу легкости и уединения. — Комплекс предлагает разнообразные удобства: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал с премиальным оборудованием, открытый кинотеатр, мини-гольф, теннисный корт и уютные лаунж-зоны. — Умные технологии интегрированы во все аспекты жилых резиденций, включая системы очистки воздуха, управление освещением и климатом. Полностью оборудованные кухни и встроенная техника добавляют функциональности. Преимущества расположения Vivanti by Meteora расположен в районе Jumeirah Village Circle, обеспечивая легкий доступ к ключевым магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. До торгового центра Mall of the Emirates можно доехать за 12 минут, а поездка до пляжей JBR и Dubai Marina займет около 20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах езды, а Al Maktoum International Airport — в 25 минутах.

Локация

На карте
1/2, 30th Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр500 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Аптека
  • Ресторан / Кафе
Каталог