Описание

Элегантный стиль и современные технологии в гармонии с ландшафтом Jumeirah Village Circle. Vivanti by Meteora — это пространство, где минимализм дизайна сочетается с продуманной инфраструктурой и панорамными видами. Проект идеально подходит для тех, кто ценит комфортную городскую жизнь с доступом к первоклассным удобствам. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в изысканных серебристых и белых тонах с использованием премиального мрамора и натуральных материалов. Просторные апартаменты с панорамными окнами и балконами создают атмосферу легкости и уединения. — Комплекс предлагает разнообразные удобства: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал с премиальным оборудованием, открытый кинотеатр, мини-гольф, теннисный корт и уютные лаунж-зоны. — Умные технологии интегрированы во все аспекты жилых резиденций, включая системы очистки воздуха, управление освещением и климатом. Полностью оборудованные кухни и встроенная техника добавляют функциональности. Преимущества расположения Vivanti by Meteora расположен в районе Jumeirah Village Circle, обеспечивая легкий доступ к ключевым магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. До торгового центра Mall of the Emirates можно доехать за 12 минут, а поездка до пляжей JBR и Dubai Marina займет около 20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах езды, а Al Maktoum International Airport — в 25 минутах.