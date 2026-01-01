Описание

Оазис спокойствия с роскошной инфраструктурой. Vincitore Wellness Estate — уникальная жилая башня, которая вдохновлена здоровым образом жизни и гармонией с природой. Ключевые особенности — Апартаменты с потолками 3,6 метра оборудованы циркадным освещением, шумоизоляцией, дизайнерскими гардеробными и антимикробным напольным покрытием. На кухнях установлена премиальная техника европейских брендов. Широкие террасы и балконы оформлены зелеными насаждениями и вертикальными садами. — Резидентам доступны пруды и водопады, парки, прогулочные дорожки, студии йоги и танцев, тренажерный зал, инфракрасная сауна, спортивная арена, скалодром, каякинг, детская площадка, игровая комната, бизнес-лаунж, коворкинг, зона для медитации и многое другое. — На территории комплекса интегрированы современные технологии: системы фильтрации воздуха HEPA и UVC, контроль влажности, очистка воды и защита от электромагнитного излучения. Преимущества расположения Клубный дом находится в районе Majan, Al Barari, с прямым выездом на главные автомагистрали города — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, Al Ain Road и Emirates Road. Добраться до будущей станции Gold Metro Line получится за 5 минут. Путь до IMG Worlds of Adventure, Lost Valley, Global Village и Cityland Mall займет 10 минут, до Silicon Central Mall, Dubai Outlet Mall и Zayed University — 15 минут. Дорога до Trump International Golf Club, Zabeel Palace, Dubai Marina, Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall продлится 20-25 минут. Аэропорт Dubai International Airport расположен в 25 минутах.