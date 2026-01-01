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Veona by Gutti

17/6, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Gutti Development
Площадь
от 39 м² до 127 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 187 104 $от 3 115 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
187 104 – 188 437
4 784
1 спальня
70 – 109
283 864 – 340 368
3 115 – 4 036
2 спальни
105 – 127
383 935 – 474 982
3 644 – 3 737
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в DLRC. Архитектура и функциональность дома Veona объединены в цельную концепцию. Элегантные интерьеры, просторные планировки и тщательно подобранные удобства создают комфортную атмосферу для повседневной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах с яркими цветовыми акцентами, встроенной техникой от бренда Siemens, гардеробными, кухонными гарнитурами, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, панорамными окнами, балконами. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, беговую дорожку, пространство для йоги, детскую площадку, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, клубную комнату с бильярдом и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью и имеет выезд на шоссе Al Ain Road. Дорога до Dubai Silicon Oasis займет 7 минут, до Museum of the Future и популярной локации Burj Khalifa – 18 минут, до выставочного комплекса Expo City – 24 минуты. Dubai International Airport находится в 16 минутах пути, Al Maktoum International Airport – в 26 минутах.

Локация

На карте
17/6, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин650 м
Медицинский центр3 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
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