Veona by Gutti

Описание

Малоэтажный жилой комплекс в DLRC. Архитектура и функциональность дома Veona объединены в цельную концепцию. Элегантные интерьеры, просторные планировки и тщательно подобранные удобства создают комфортную атмосферу для повседневной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты сдаются с чистовой отделкой в светлых нейтральных тонах с яркими цветовыми акцентами, встроенной техникой от бренда Siemens, гардеробными, кухонными гарнитурами, системой «Умный дом» с голосовым помощником Alexa, панорамными окнами, балконами. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-зал, беговую дорожку, пространство для йоги, детскую площадку, террасу для барбекю, лаунж-зоны, бассейн, клубную комнату с бильярдом и др. Преимущества расположения Проект расположен в районе с отличной транспортной доступностью и имеет выезд на шоссе Al Ain Road. Дорога до Dubai Silicon Oasis займет 7 минут, до Museum of the Future и популярной локации Burj Khalifa – 18 минут, до выставочного комплекса Expo City – 24 минуты. Dubai International Airport находится в 16 минутах пути, Al Maktoum International Airport – в 26 минутах.