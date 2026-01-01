Каталог
Ventone by AYS

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 85 м² до 134 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 412 383 $от 4 849 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
85
412 383
4 851
2 спальни
133 – 134
648 719 – 675 311
4 849 – 5 007
Брошюра проекта

Описание

Спокойствие прибрежной жизни на Dubai Islands. Жилой комплекс Ventone сочетает современные технологии, панорамные виды на лазурные воды и роскошные интерьеры с курортной атмосферой. Проект создан для тех, кто ищет баланс между динамикой большого города и умиротворенным уединением. Ключевые особенности — Отделка апартаментов выполнена в стиле контемпорари с использованием натуральных материалов и теплых оттенков: сливочных, песочных и карамельных. Светлый паркет, акцентные панели из темного дерева и мрамор дополняют продуманный дизайн. — В каждой резиденции полностью интегрирована система «Умный дом» Alexa, установлены мебель, техника и бесшовные двери. — Инфраструктура включает Infinity-бассейн, детскую игровую комнату, кинозал, фитнес-центр с AI, пространство для йоги и медитации, сад на крыше, джакузи и лаунж-зону. — На территории клубного дома доступен круглосуточный консьерж-сервис, бизнес-зал с эспрессо-баром и Wi-Fi, а также парковочные места для электромобилей. Преимущества расположения Жилая башня расположена на знаменитых Dubai Islands с удобным выездом на Infinity Bridge. Дорога до Gold Souq Metro Station, Dubai World Trade Center, Al Ghurair Centre, Waterfront Market и Al Mamzar Corniche займет 5-15 минут. Добраться до Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Burj Khalifa, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, Dubai Frame и Business Bay можно за 20-30 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море900 м
Магазин2 км
Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Набережная
