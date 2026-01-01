Ventone by AYS

Описание

Спокойствие прибрежной жизни на Dubai Islands. Жилой комплекс Ventone сочетает современные технологии, панорамные виды на лазурные воды и роскошные интерьеры с курортной атмосферой. Проект создан для тех, кто ищет баланс между динамикой большого города и умиротворенным уединением. Ключевые особенности — Отделка апартаментов выполнена в стиле контемпорари с использованием натуральных материалов и теплых оттенков: сливочных, песочных и карамельных. Светлый паркет, акцентные панели из темного дерева и мрамор дополняют продуманный дизайн. — В каждой резиденции полностью интегрирована система «Умный дом» Alexa, установлены мебель, техника и бесшовные двери. — Инфраструктура включает Infinity-бассейн, детскую игровую комнату, кинозал, фитнес-центр с AI, пространство для йоги и медитации, сад на крыше, джакузи и лаунж-зону. — На территории клубного дома доступен круглосуточный консьерж-сервис, бизнес-зал с эспрессо-баром и Wi-Fi, а также парковочные места для электромобилей. Преимущества расположения Жилая башня расположена на знаменитых Dubai Islands с удобным выездом на Infinity Bridge. Дорога до Gold Souq Metro Station, Dubai World Trade Center, Al Ghurair Centre, Waterfront Market и Al Mamzar Corniche займет 5-15 минут. Добраться до Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Mall, Burj Khalifa, Zabeel Palace, Coca-Cola Arena, Dubai Frame и Business Bay можно за 20-30 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.