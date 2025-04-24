Velor by Ginco Properties

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Дубая в районе Downtown. Лаконичный фасад здания Velor и его продуманная геометрия гармонично вписываются в окружающий городской ландшафт. Стильные интерьеры задают тон элегантности, которая ощущается в каждой детали жилого дома. Это не просто резиденция — это символ осознанного выбора и безупречного вкуса. Ключевые особенности - Апартаменты с качественной чистовой отделкой, открытыми планировками, современной техникой последнего поколения, скрытыми системами хранения, панорамными окнами, из которых открывается потрясающий вид на город. - На территории комплекса представлен широкий выбор разнообразных удобств: полностью оборудованный тренажерный зал, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, детская площадка, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зоны, терраса для барбекю, авторский ресторан и др. - Для резидентов разработан специальный сервис-пакет, в который входят услуги шеф-повара, профессиональная парковка, круглосуточная поддержка по любым вопросам, прачечная и химчистка. Преимущества расположения Проект расположен между двумя дорогами — Marasi Drive и Dubai Fountain Street. Чтобы добраться до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, понадобится 5 минут. Дорога до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina займет 15 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.