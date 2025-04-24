Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовVelor by Ginco Properties

Velor by Ginco Properties

Empire Heights, Empire Heights Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Ginco Properties
Площадь
от 278 м² до 558 м²
Количество спален
от 4 до 5
Стартовая цена
от 2 246 426 $от 8 063 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
4 спальни
278
2 246 426 – 2 328 114
8 063 – 8 356
5 спален
558
4 889 039 – 5 317 902
8 746 – 9 513
Брошюра проекта

Описание

Изысканный жилой комплекс в самом сердце Дубая в районе Downtown. Лаконичный фасад здания Velor и его продуманная геометрия гармонично вписываются в окружающий городской ландшафт. Стильные интерьеры задают тон элегантности, которая ощущается в каждой детали жилого дома. Это не просто резиденция — это символ осознанного выбора и безупречного вкуса. Ключевые особенности - Апартаменты с качественной чистовой отделкой, открытыми планировками, современной техникой последнего поколения, скрытыми системами хранения, панорамными окнами, из которых открывается потрясающий вид на город. - На территории комплекса представлен широкий выбор разнообразных удобств: полностью оборудованный тренажерный зал, пространство для йоги, поле для мини-гольфа, детская площадка, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зоны, терраса для барбекю, авторский ресторан и др. - Для резидентов разработан специальный сервис-пакет, в который входят услуги шеф-повара, профессиональная парковка, круглосуточная поддержка по любым вопросам, прачечная и химчистка. Преимущества расположения Проект расположен между двумя дорогами — Marasi Drive и Dubai Fountain Street. Чтобы добраться до популярных локаций Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, понадобится 5 минут. Дорога до районов Palm Jumeirah и Dubai Marina займет 15 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Empire Heights, Empire Heights Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates

Район Даунтаун Дубай

Дубай
Downtown считается центральным районом Дубая и находится в максимальной близости от главных достопримечательностей города: небоскреба Бурдж-Халифа, торгового центра Дубай Молл и знаменитых поющих фонтанов. Это одна из самых популярных туристических, экономических и деловых локаций. Район нередко сравнивают с Манхэттеном, так как именно в нем расположены множество бизнес-офисов, банков и других официальных учреждений.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт150 м
Магазин500 м
Медицинский центр200 м
Аэропорт15 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Новости

  1. Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду
    Топ-5 районов Дубая для покупки недвижимости под сдачу в аренду24.04.2025
Item 1 of 1
Каталог