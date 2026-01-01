Uno Luxe by Wow Developers

Описание

Вершина дизайнерской мысли на Al Marjan Island. Uno Luxe by WOW Resorts открывает новую главу в мире элитной недвижимости в Рас-эль-Хайме. Проект, разработанный легендарным голливудским архитектором Тони Ашаем, предлагает коллекцию полностью меблированных резиденций с безупречным уровнем сервиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в фирменном стиле JW Marriott. Все апартаменты оснащены просторными балконами, панорамными окнами и ванными комнатами с элементами spa-салона. — Продуманная инфраструктура жилого комплекса включает фитнес-центр, бассейн с видом на парк, детскую игровую площадку и коворкинг-лаунж, создавая идеальные условия для отдыха и работы. — Круглосуточный консьерж-сервис, прачечная, уборка номеров и премиальные услуги для резидентов. — Программа управляемой аренды от WOW Resorts, гарантирующая стабильный доход и полное обслуживание недвижимости. — Привилегированный доступ к удобствам JW Marriott Residences и трансфер до Wynn Resorts. Преимущества расположения Проект выгодно расположен на знаменитом острове Al Marjan. Близость к ключевым транспортным узлам обеспечивает легкий доступ к основным достопримечательностям и деловым центрам региона, включая Wynn Resorts и JW Marriott Residences, а также к морю и пляжам, которые находятся в радиусе 10 минут. Дорога до RAK International Airport займет около 30 минут.