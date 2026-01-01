Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовUno Luxe by Wow Developers

Uno Luxe by Wow Developers

Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Wow Developers
Площадь
от 69 м² до 172 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 597 876 $от 7 088 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
69 – 103
597 876 – 733 533
7 088 – 8 638
2 спальни
135 – 172
1 148 754 – 1 256 827
7 297 – 8 481
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Вершина дизайнерской мысли на Al Marjan Island. Uno Luxe by WOW Resorts открывает новую главу в мире элитной недвижимости в Рас-эль-Хайме. Проект, разработанный легендарным голливудским архитектором Тони Ашаем, предлагает коллекцию полностью меблированных резиденций с безупречным уровнем сервиса. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в фирменном стиле JW Marriott. Все апартаменты оснащены просторными балконами, панорамными окнами и ванными комнатами с элементами spa-салона. — Продуманная инфраструктура жилого комплекса включает фитнес-центр, бассейн с видом на парк, детскую игровую площадку и коворкинг-лаунж, создавая идеальные условия для отдыха и работы. — Круглосуточный консьерж-сервис, прачечная, уборка номеров и премиальные услуги для резидентов. — Программа управляемой аренды от WOW Resorts, гарантирующая стабильный доход и полное обслуживание недвижимости. — Привилегированный доступ к удобствам JW Marriott Residences и трансфер до Wynn Resorts. Преимущества расположения Проект выгодно расположен на знаменитом острове Al Marjan. Близость к ключевым транспортным узлам обеспечивает легкий доступ к основным достопримечательностям и деловым центрам региона, включая Wynn Resorts и JW Marriott Residences, а также к морю и пляжам, которые находятся в радиусе 10 минут. Дорога до RAK International Airport займет около 30 минут.

Локация

На карте
Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море300 м
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Прачечная
  • Набережная
Каталог