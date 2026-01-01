Описание

Tivanno Residences – жилой 11-этажный комплекс, расположенный на Dubai Islands. Архитектура проекта отличается панорамным остеклением, открытыми террасами и плавными линиями фасада, а концепция объединяет европейские материалы, современные технологии и курортную инфраструктуру. Ключевые особенности – Апартаменты отличаются функциональными планировками. В некоторых резиденциях предусмотрены встроенные джакузи или частные бассейны. – В отделке используются кухни, шкафы и мебель для ванных комнат Scavolini, двери Bertolotto, сантехника Villeroy & Boch и Dornbracht, плитка Ceracasa, элементы из итальянского травертина и фурнитура Legrand. Апартаменты оснащены системой Smart Home на базе Alexa. – На территории комплекса предусмотрены infinity-бассейн с морской водой, бассейн на уровне подиума, детский бассейн, тренажерный зал Technogym, кинозал с акустикой Bose, игровая комната и крытая детская зона. – Для жителей также доступны сад на крыше, площадка для йоги и медитации, зона барбекю, сауна, бизнес-лаунж с Wi-Fi и эспрессо-баром, а также круглосуточный консьерж-сервис. Преимущества расположения Район Dubai Islands располагает пляжами, набережными, маринами, парками, ресторанами, торговыми и развлекательными пространствами. Пляж находится примерно в 5 минутах от комплекса, станция метро Gold Souq – в 10 минутах. До Downtown Dubai и Dubai Frame можно добраться примерно за 20-22 минуты, до Business Bay – за 33 минуты. Международный аэропорт Дубая находится в 20 минутах езды.