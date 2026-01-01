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Tivanno Residences

Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
AYS Developers
Площадь
от 95 м² до 397 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 701 101 $от 7 046 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Период рассрочки после передачи ключей
44 месяца
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Площадь участка18239 м²
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность11
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная парковка
Кол-во машиномест73

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
95 – 98
701 101 – 728 624
7 344 – 7 430
2 спальни
125 – 242
889 594 – 1 711 592
7 046 – 7 110
3 спальни
284
2 205 282
7 748

Описание

Tivanno Residences – жилой 11-этажный комплекс, расположенный на Dubai Islands. Архитектура проекта отличается панорамным остеклением, открытыми террасами и плавными линиями фасада, а концепция объединяет европейские материалы, современные технологии и курортную инфраструктуру. Ключевые особенности – Апартаменты отличаются функциональными планировками. В некоторых резиденциях предусмотрены встроенные джакузи или частные бассейны. – В отделке используются кухни, шкафы и мебель для ванных комнат Scavolini, двери Bertolotto, сантехника Villeroy & Boch и Dornbracht, плитка Ceracasa, элементы из итальянского травертина и фурнитура Legrand. Апартаменты оснащены системой Smart Home на базе Alexa. – На территории комплекса предусмотрены infinity-бассейн с морской водой, бассейн на уровне подиума, детский бассейн, тренажерный зал Technogym, кинозал с акустикой Bose, игровая комната и крытая детская зона. – Для жителей также доступны сад на крыше, площадка для йоги и медитации, зона барбекю, сауна, бизнес-лаунж с Wi-Fi и эспрессо-баром, а также круглосуточный консьерж-сервис. Преимущества расположения Район Dubai Islands располагает пляжами, набережными, маринами, парками, ресторанами, торговыми и развлекательными пространствами. Пляж находится примерно в 5 минутах от комплекса, станция метро Gold Souq – в 10 минутах. До Downtown Dubai и Dubai Frame можно добраться примерно за 20-22 минуты, до Business Bay – за 33 минуты. Международный аэропорт Дубая находится в 20 минутах езды.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс (Dubai Islands)

Дубай
Dubai Islands – островной кластер с курортной инфраструктурой, набережными и выходом к Персидскому заливу.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт3 км
Море800 м
Школа4 км
Магазин1 км
Медицинский центр5 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Раздельный бассейн
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Переговорная
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
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