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ГлавнаяКаталог проектовThe Yards Plaza Commercial by Beyond

The Yards Plaza Commercial by Beyond

6/1, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
1 / 5
Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 123 м² до 123 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 775 932 $от 6 308 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаКоммерческий
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиБез отделки
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность8
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
123
775 932
6 308
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

The Yards Plaza – это современное офисное здание в Dubailand, в котором сочетаются выразительная архитектура, гибкость офисных пространств и продуманная организация деловой среды. Ключевые особенности - Офисные помещения в формате shell & core позволяют компаниям самостоятельно адаптировать локацию под свои задачи и корпоративный стиль. - Для арендаторов предусмотрен отдельный бизнес-центр. Он расширяет возможности организации рабочих процессов, обеспечивает комфортную среду для встреч, командного взаимодействия и решения деловых задач в более гибком формате. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, корт для падел-тенниса, общественные пространства для работы и отдыха, рестораны, кафе, коворкинги, бассейн и др. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи одного из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road за 3 минуты можно добраться до парка развлечений IMG World of Adventures, за 10 минут – до международной выставки Global Village, за 15 минут – до парка Dubai Miracle Garden. Дорога до популярных объектов Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.

Локация

На карте
6/1, City Of Arabia Street, Wadi Al Safa 4, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд (Dubailand)

Дубай
Dubailand – один из крупнейших районов Дубая с тематическими парками, жилыми кластерами и развлекательной инфраструктурой.
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Транспортная доступность

Школа1 км
Медицинский центр5 км
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
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