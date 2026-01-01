The Yards Plaza Commercial by Beyond

Описание

The Yards Plaza – это современное офисное здание в Dubailand, в котором сочетаются выразительная архитектура, гибкость офисных пространств и продуманная организация деловой среды. Ключевые особенности - Офисные помещения в формате shell & core позволяют компаниям самостоятельно адаптировать локацию под свои задачи и корпоративный стиль. - Для арендаторов предусмотрен отдельный бизнес-центр. Он расширяет возможности организации рабочих процессов, обеспечивает комфортную среду для встреч, командного взаимодействия и решения деловых задач в более гибком формате. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, корт для падел-тенниса, общественные пространства для работы и отдыха, рестораны, кафе, коворкинги, бассейн и др. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи одного из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road за 3 минуты можно добраться до парка развлечений IMG World of Adventures, за 10 минут – до международной выставки Global Village, за 15 минут – до парка Dubai Miracle Garden. Дорога до популярных объектов Burj Khalifa и Dubai Mall займет 20 минут. Dubai International Airport находится в 25 минутах пути.