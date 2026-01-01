Keturah Resort by Ritz Carlton

Описание

Wellness-недвижимость с панорамным видом на мангровые заросли на побережье Dubai Creek. Наслаждайтесь природной красотой и вдыхайте свежий воздух, насыщенный высоким содержанием кислорода. Здесь вы будете чувствовать себя по-настоящему волшебно. Жилой комплекс включает апартаменты с 1-3 спальнями, пентхаусы и эксклюзивные особняки. Вся недвижимость полностью меблирована и находится под управлением отеля Ritz Carlton. Из окон открываются потрясающие виды на Dubai Water Canal и заповедник Ras Al Khor. Сочетая атмосферу, ориентированную на здоровый образ жизни, с роскошной отделкой и фирменным сервисом, The Ritz-Carlton Residences значительно выделяется на фоне других проектов. На территории расположены частные причалы для яхт, F&B сервис, комнаты отдыха, детская зона, банкетный зал с рестораном, библиотекой, кинотеатром и бизнес-центром. Большое внимание также уделено озеленению территории. В 15 минутах от дома находятся медицинская клиника Clemenceau Medical Center – DHCC, банк First Abu Dhabi Bank Al Jaddaf, детский сад Dazzle Kids Nursery и супермаркет West Zone Supermarket – Al Jaddaf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с крупными автомагистралями: Al Khail Road, Al Ain – Dubai Road и 2nd Za’abeel Rd. Отсюда за 10 минут можно добраться до международного аэропорта Дубая и районов Business Bay, Dubai Creek Harbour, Downtown Dubai. Живите в окружении природы В непосредственной близости находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди мангровых рощ и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в трех тематических стилях: Energizing Earth Mansion, Tranquil Water Mansion и Serene Sky Mansion. Отделка объектов из коллекции Water Mansions включает элементы из латунного металла, мрамора и травертина, а недвижимость Earth Mansions выполнена в характерных пастельных оттенках. Каждый объект соответствует стандартам сертификации WELL. Сервис международного уровня Жителям доступны услуги одного из ведущих отелей в мире – The Ritz-Carlton. Обслуживание A La Carte позволяет решить все бытовые вопросы: начиная от переводчика и нотариуса, заканчивая услугами по уходу за детьми и доступом к ресторанам, отмеченным звездой Мишлен. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.