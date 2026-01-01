Каталог
Keturah Resort by Ritz Carlton

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Al Jadaf, Al Khail Road, 35B
Экстерьер
  1. Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 123 м² до 536 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 1 905 786 $от 11 276 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Старт продаж2 кв. 2021
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
123
1 905 786 – 2 115 724
15 371 – 17 065
2 спальни
234 – 247
3 204 900 – 4 234 172
13 642 – 17 132
3 спальни
496 – 536
5 595 642 – 6 633 899
11 276 – 12 363

Описание

Wellness-недвижимость с панорамным видом на мангровые заросли на побережье Dubai Creek. Наслаждайтесь природной красотой и вдыхайте свежий воздух, насыщенный высоким содержанием кислорода. Здесь вы будете чувствовать себя по-настоящему волшебно. Жилой комплекс включает апартаменты с 1-3 спальнями, пентхаусы и эксклюзивные особняки. Вся недвижимость полностью меблирована и находится под управлением отеля Ritz Carlton. Из окон открываются потрясающие виды на Dubai Water Canal и заповедник Ras Al Khor. Сочетая атмосферу, ориентированную на здоровый образ жизни, с роскошной отделкой и фирменным сервисом, The Ritz-Carlton Residences значительно выделяется на фоне других проектов. На территории расположены частные причалы для яхт, F&B сервис, комнаты отдыха, детская зона, банкетный зал с рестораном, библиотекой, кинотеатром и бизнес-центром. Большое внимание также уделено озеленению территории. В 15 минутах от дома находятся медицинская клиника Clemenceau Medical Center – DHCC, банк First Abu Dhabi Bank Al Jaddaf, детский сад Dazzle Kids Nursery и супермаркет West Zone Supermarket – Al Jaddaf. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен рядом с крупными автомагистралями: Al Khail Road, Al Ain – Dubai Road и 2nd Za’abeel Rd. Отсюда за 10 минут можно добраться до международного аэропорта Дубая и районов Business Bay, Dubai Creek Harbour, Downtown Dubai. Живите в окружении природы В непосредственной близости находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди мангровых рощ и лазурных лагун позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в трех тематических стилях: Energizing Earth Mansion, Tranquil Water Mansion и Serene Sky Mansion. Отделка объектов из коллекции Water Mansions включает элементы из латунного металла, мрамора и травертина, а недвижимость Earth Mansions выполнена в характерных пастельных оттенках. Каждый объект соответствует стандартам сертификации WELL. Сервис международного уровня Жителям доступны услуги одного из ведущих отелей в мире – The Ritz-Carlton. Обслуживание A La Carte позволяет решить все бытовые вопросы: начиная от переводчика и нотариуса, заканчивая услугами по уходу за детьми и доступом к ресторанам, отмеченным звездой Мишлен. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Al Jadaf, Al Khail Road, 35B

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр750 м

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

MAG Property Development

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
