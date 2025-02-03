The Gate by Arada

Описание

Премиальный жилой проект в Шардже. Уникальный жилой комплекс The Gate от архитектурного бюро Zaha Hadid Architects сочетает изысканную архитектуру и современные удобства. Спокойная атмосфера и близость всей необходимой инфраструктуры создают идеальные условия для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в нейтральных тонах, системой «Умный дом», встроенными гардеробными и техникой европейских брендов. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, настольный теннис, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Al Zahia займет 7 минут, до стадиона Sharjah Cricket Stadium – 9 минут, до пляжа Al Mamzer Beach – 20 минут. Путь до Burj Khalifa и Downtown Dubai составит 30 минут. Аэропорт Sharjah International Airport находится в 11 минутах, Dubai International Airport – в 15 минутах.