The Gate by Arada

Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 84 м² до 296 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 340 368 $от 2 667 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    5%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
84 – 85
340 368 – 341 729
4 020 – 4 030
2 спальни
100 – 232
393 465 – 620 013
2 667 – 3 914
3 спальни
151 – 266
570 456 – 812 525
3 053 – 3 767
4 спальни
296
1 101 974
3 722
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой проект в Шардже. Уникальный жилой комплекс The Gate от архитектурного бюро Zaha Hadid Architects сочетает изысканную архитектуру и современные удобства. Спокойная атмосфера и близость всей необходимой инфраструктуры создают идеальные условия для комфортной жизни. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой качественными материалами в нейтральных тонах, системой «Умный дом», встроенными гардеробными и техникой европейских брендов. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, беговая дорожка, настольный теннис, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Дорога до ближайшего торгового центра City Center Al Zahia займет 7 минут, до стадиона Sharjah Cricket Stadium – 9 минут, до пляжа Al Mamzer Beach – 20 минут. Путь до Burj Khalifa и Downtown Dubai составит 30 минут. Аэропорт Sharjah International Airport находится в 11 минутах, Dubai International Airport – в 15 минутах.

Локация

На карте
Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр750 м
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Настольный теннис
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха

Каталог