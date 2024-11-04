The Chedi by Devmark

Описание

The Chedi Private Residences — это новый стандарт роскошной жизни в Дубае. Архитектурное чудо, спроектированное студией Bruno Guelaff, предлагает эксклюзивные резиденции с видами на Palm Jumeirah и Персидский залив с высоты 250 метров. Ключевые особенности — В коллекцию входят виллы, дуплексы и трехэтажный особняк Pinnacle Mansion с окнами от пола до потолка и небесными садами, открывающими панорамные виды на горизонт Дубая. — Интерьеры оформлены в минималистичном стиле с использованием травертина, итальянских кухонь Pedini и техники Miele. Ванные комнаты оснащены «умными» зеркалами и сантехникой премиального класса от Kohler и Hansgrohe. — Удобства мирового уровня на трех уровнях — Ground Social, Resort Social и Sky Social. В инфраструктуру входят 60-метровый бассейн в стиле лагуны, спа-центр, закрытые и открытые фитнес-зоны, беговые дорожки, клуб молодого резидента, частные залы для йоги и кинотеатр. — Уникальный уровень обслуживания 5-звездочного отеля: услуги валет-парковки, круглосуточная охрана, организация мероприятий и профессиональный уход за зелеными насаждениями. — Доступны а-ля карт сервисы: личный дворецкий, услуги няни, химчистка, организация частных приемов с шеф-поваром, эксклюзивный флорист и премиальный уход за автомобилем. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен на Sheikh Zayed Road, в непосредственной близости от ключевых локаций города. До Dubai Marina можно добраться за 6 минут, до Palm Jumeirah и Burj Al Arab — за 10 минут. В радиусе 15 минут находятся Downtown Dubai и Jumeirah Beach Residence. Поездка до Dubai International Airport займет 20 минут.