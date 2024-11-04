Каталог
The Chedi by Devmark

949/1, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
The Devmark Group
Площадь
от 330 м² до 1478 м²
Количество спален
от 2 до 5
Стартовая цена
от 2 787 742 $от 7 448 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
30 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность52
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
330
2 787 742 – 2 904 890
8 438 – 8 793
3 спальни
528
3 936 665 – 5 622 871
7 448 – 10 631
4 спальни
687
6 535 056 – 7 964 599
9 499 – 11 577
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

The Chedi Private Residences — это новый стандарт роскошной жизни в Дубае. Архитектурное чудо, спроектированное студией Bruno Guelaff, предлагает эксклюзивные резиденции с видами на Palm Jumeirah и Персидский залив с высоты 250 метров. Ключевые особенности — В коллекцию входят виллы, дуплексы и трехэтажный особняк Pinnacle Mansion с окнами от пола до потолка и небесными садами, открывающими панорамные виды на горизонт Дубая. — Интерьеры оформлены в минималистичном стиле с использованием травертина, итальянских кухонь Pedini и техники Miele. Ванные комнаты оснащены «умными» зеркалами и сантехникой премиального класса от Kohler и Hansgrohe. — Удобства мирового уровня на трех уровнях — Ground Social, Resort Social и Sky Social. В инфраструктуру входят 60-метровый бассейн в стиле лагуны, спа-центр, закрытые и открытые фитнес-зоны, беговые дорожки, клуб молодого резидента, частные залы для йоги и кинотеатр. — Уникальный уровень обслуживания 5-звездочного отеля: услуги валет-парковки, круглосуточная охрана, организация мероприятий и профессиональный уход за зелеными насаждениями. — Доступны а-ля карт сервисы: личный дворецкий, услуги няни, химчистка, организация частных приемов с шеф-поваром, эксклюзивный флорист и премиальный уход за автомобилем. Преимущества расположения Жилой комплекс расположен на Sheikh Zayed Road, в непосредственной близости от ключевых локаций города. До Dubai Marina можно добраться за 6 минут, до Palm Jumeirah и Burj Al Arab — за 10 минут. В радиусе 15 минут находятся Downtown Dubai и Jumeirah Beach Residence. Поездка до Dubai International Airport займет 20 минут.

Локация

На карте
949/1, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт700 м
Море3 км
Школа2 км
Магазин750 м
Медицинский центр350 м
Метро140 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса

Застройщик

The Devmark Group

The Devmark Group

Лидирующая экосистема недвижимости в ОАЭ. Компания предоставляет экспертизу в сфере консалтинга, инвестиций, маркетинга и PropTech решений с 2018 года. Цель — оптимизация стратегий продаж и увеличение прибыльности.
Подробнее

Новости

  1. Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?
    Где купить квартиру в Дубае: в центре или в семейном комьюнити?04.11.2024
Item 1 of 1
