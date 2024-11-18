The Carlyle Residences by H&H

Описание

Роскошная жилая башня от легендарного отельного бренда в самом сердце DIFC. Эффектный золотой фасад The Carlyle Residences создан выдающимся британским архитектором сэром Дэвидом Чипперфилдом. Здесь классический шик органично сочетается с современной утонченностью, безупречный сервис — с щедрым дизайном, а художественная выразительность — с вниманием к деталям. Ключевые особенности - Апартаменты оформлены под руководством известного дизайнера Тристана Оэра. Отделка выполнена натуральными и качественными материалами: мрамор, теплые породы дерева, травертиновые полы, бронзовые акценты и стеклянные поверхности. - У резидентов есть возможность выбрать полностью готовые интерьеры от команды The Carlyle. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-студию, открытый бассейн с шезлонгами под навесами, солнечными террасами и баром, сауну и парную с просторными раздевалками, отделанными натуральным камнем. - Владельцы резиденций могут пользоваться развлечениями отеля The Carlyle, расположенного в этом же здании. Легендарное Café Carlyle с кабаре-шоу, авторские рестораны, закрытый клуб для членов сообщества — все это доступно в любой момент. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение с отличной транспортной доступностью. В нескольких минутах находятся остановка общественного транспорта, станция метро Financial Centre и шоссе Sheikh Zayed Road. За 7 минут можно добраться до Museum of the Future, за 10 — до знаковых локаций города в Downtown Dubai, за 12 — до Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.