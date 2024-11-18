Каталог
The Carlyle Residences by H&H

1/2, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
H&H Development
Площадь
от 465 м² до 742 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 8 764 872 $от 17 030 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.7 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
465
8 861 536 – 10 497 478
19 054 – 22 572
3 спальни
514 – 639
8 764 872 – 11 918 581
17 030 – 18 647
4 спальни
742
14 144 040 – 16 755 067
19 052 – 22 569
Брошюра проекта

Описание

Роскошная жилая башня от легендарного отельного бренда в самом сердце DIFC. Эффектный золотой фасад The Carlyle Residences создан выдающимся британским архитектором сэром Дэвидом Чипперфилдом. Здесь классический шик органично сочетается с современной утонченностью, безупречный сервис — с щедрым дизайном, а художественная выразительность — с вниманием к деталям. Ключевые особенности - Апартаменты оформлены под руководством известного дизайнера Тристана Оэра. Отделка выполнена натуральными и качественными материалами: мрамор, теплые породы дерева, травертиновые полы, бронзовые акценты и стеклянные поверхности. - У резидентов есть возможность выбрать полностью готовые интерьеры от команды The Carlyle. - Инфраструктура комплекса включает: фитнес-студию, открытый бассейн с шезлонгами под навесами, солнечными террасами и баром, сауну и парную с просторными раздевалками, отделанными натуральным камнем. - Владельцы резиденций могут пользоваться развлечениями отеля The Carlyle, расположенного в этом же здании. Легендарное Café Carlyle с кабаре-шоу, авторские рестораны, закрытый клуб для членов сообщества — все это доступно в любой момент. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение с отличной транспортной доступностью. В нескольких минутах находятся остановка общественного транспорта, станция метро Financial Centre и шоссе Sheikh Zayed Road. За 7 минут можно добраться до Museum of the Future, за 10 — до знаковых локаций города в Downtown Dubai, за 12 — до Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 15 минут.

Локация

На карте
1/2, Al Mustaqbal Street, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт230 м
Школа1 км
Магазин150 м
Медицинский центр350 м
Метро1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Каталог