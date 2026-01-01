The Boulevard by Prestige One

Описание

Оазис вдохновения и динамики в самом сердце Дубая. The Boulevard — это инновационный жилой комплекс, который переосмысливает стандарты современной роскоши. Уникальный дизайн и продуманные пространства создают идеальную атмосферу для комфортной жизни в окружении современных удобств и живописных видов. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров выполнен в стиле модерн с использованием премиальных материалов: натурального светлого дерева, керамогранита, стеклянных панелей и серебряного мрамора. Гармония карамельных, бежевых и пшеничных оттенков наполняет пространство теплом, а панорамные окна обеспечивают естественное освещение и захватывающие виды. Кухни укомплектованы техникой немецких и итальянских марок, подчеркивая высокие стандарты качества. — Инфраструктура комплекса предлагает резидентам множество уникальных зон: бассейны, фитнес-центр с современным оборудованием, детскую игровую комнату, джакузи, студию творчества с мольбертами, комнату для записи подкастов и кинотеатр с мягкими креслами. Для развлечений доступны игровые комнаты с VR и аркадными автоматами, а также коворкинг и лаунж-зоны для отдыха и работы. — Уникальные пространства включают зеленый лабиринт, смотровую палубу и локации для релаксации. Для детей предусмотрена «зона маленьких исследователей», где интеллектуальные площадки совмещены с игровыми пространствами, способствуя развитию и досугу. Преимущества расположения Комплекс расположен рядом с ключевыми магистралями Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, обеспечивая отличную транспортную доступность. До Burj Khalifa и Downtown Dubai можно доехать за 20 минут, а до пляжей Kite Beach и Jumeirah Beach — за 25 минут. Dubai International Airport находится всего в 30 минутах.