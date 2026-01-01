Каталог
The Boulevard by Prestige One

24/1, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Prestige One Developments
Площадь
от 40 м² до 138 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 196 869 $от 3 446 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
6%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
54%
Период рассрочки после передачи ключей
65 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.2 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
40 – 49
196 869 – 206 943
4 164 – 4 838
2 спальни
95 – 138
382 301 – 476 242
3 446 – 4 014
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис вдохновения и динамики в самом сердце Дубая. The Boulevard — это инновационный жилой комплекс, который переосмысливает стандарты современной роскоши. Уникальный дизайн и продуманные пространства создают идеальную атмосферу для комфортной жизни в окружении современных удобств и живописных видов. Ключевые особенности — Дизайн интерьеров выполнен в стиле модерн с использованием премиальных материалов: натурального светлого дерева, керамогранита, стеклянных панелей и серебряного мрамора. Гармония карамельных, бежевых и пшеничных оттенков наполняет пространство теплом, а панорамные окна обеспечивают естественное освещение и захватывающие виды. Кухни укомплектованы техникой немецких и итальянских марок, подчеркивая высокие стандарты качества. — Инфраструктура комплекса предлагает резидентам множество уникальных зон: бассейны, фитнес-центр с современным оборудованием, детскую игровую комнату, джакузи, студию творчества с мольбертами, комнату для записи подкастов и кинотеатр с мягкими креслами. Для развлечений доступны игровые комнаты с VR и аркадными автоматами, а также коворкинг и лаунж-зоны для отдыха и работы. — Уникальные пространства включают зеленый лабиринт, смотровую палубу и локации для релаксации. Для детей предусмотрена «зона маленьких исследователей», где интеллектуальные площадки совмещены с игровыми пространствами, способствуя развитию и досугу. Преимущества расположения Комплекс расположен рядом с ключевыми магистралями Sheikh Zayed Road и Al Khail Road, обеспечивая отличную транспортную доступность. До Burj Khalifa и Downtown Dubai можно доехать за 20 минут, а до пляжей Kite Beach и Jumeirah Beach — за 25 минут. Dubai International Airport находится всего в 30 минутах.

Локация

На карте
Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт140 м
Школа4 км
Магазин4 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса

Застройщик

Prestige One Developments

Ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании элитной жилой недвижимости. С момента своего основания в 2007 году компания активно развивает проекты по всему миру, включая Турцию, Великобританию, США и Канаду, а также фокусируется на высокодоходных вложениях в ОАЭ.
Подробнее
Каталог