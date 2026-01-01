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The Bay Interiors by Missoni

Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Tomorrow World
Площадь
от 93 м² до 329 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 678 464 $от 7 261 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
При оформлении договора
10%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
93 – 114
678 464 – 944 460
7 261 – 8 270
3 спальни
145 – 155
1 352 301 – 1 497 958
9 276 – 9 651
4 спальни
329
3 457 664
10 484
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

The Bay Interiors by Missoni — эксклюзивный жилой проект на Dubai Islands, который объединяет современную роскошь и узнаваемую эстетику итальянского бренда Missoni. Элегантные интерьеры, курортная инфраструктура и выгодное расположение на побережье создают уникальную атмосферу жизни в одном из наиболее перспективных районов Дубая. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с отделкой качественными материалами, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, панорамными окнами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская и баскетбольная площадки, корт для пиклбола, беговая и прогулочные дорожки, лаунж-зоны, дзен-сад, раздельные бассейны для взрослых и детей и др. Преимущества расположения Проект расположен всего в 5 минутах от Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. За 11 минут можно добраться до рынка Waterfront Market, за 18 минут – до торгового центра Dubai Festival City Mall. Дорога до Museum of the Future займет 25 минут, до района Business Bay – 30 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 35 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс (Dubai Islands)

Дубай
Dubai Islands – островной кластер с курортной инфраструктурой, набережными и выходом к Персидскому заливу.
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Транспортная доступность

Аэропорт20 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Терраса
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