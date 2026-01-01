Описание

The Bay Interiors by Missoni — эксклюзивный жилой проект на Dubai Islands, который объединяет современную роскошь и узнаваемую эстетику итальянского бренда Missoni. Элегантные интерьеры, курортная инфраструктура и выгодное расположение на побережье создают уникальную атмосферу жизни в одном из наиболее перспективных районов Дубая. Ключевые особенности - Все апартаменты сдаются с отделкой качественными материалами, встроенной техникой и системами хранения, высокими потолками, панорамными окнами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, пространство для йоги, детская и баскетбольная площадки, корт для пиклбола, беговая и прогулочные дорожки, лаунж-зоны, дзен-сад, раздельные бассейны для взрослых и детей и др. Преимущества расположения Проект расположен всего в 5 минутах от Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны. За 11 минут можно добраться до рынка Waterfront Market, за 18 минут – до торгового центра Dubai Festival City Mall. Дорога до Museum of the Future займет 25 минут, до района Business Bay – 30 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall – 35 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.