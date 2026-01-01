Каталог
The Autograph S Series

The Autograph S Series

2B, Hallab Boulevard, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Green Properties Development
Площадь
от 184 м² до 191 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 885 187 $от 4 634 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
25%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.4 м
Количество корпусов1
Этажность42
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
184 – 191
885 187
4 634 – 4 811
Брошюра проекта

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Клубный дом The Autograph S Series предлагает идеальное сочетание стильной архитектуры, просторных жилых пространств и пышной зелени. Почувствуйте гармонию роскоши и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой от немецких производителей. - Благодаря системе «Умный дом» установленной во всех лотах, сократится углеродный след от эксплуатации резиденции. Его объем сравним с 6241 большим деревом. - Резидентам доступны тренажерный зал, отдельный бассейн для детей и взрослых, детская игровая площадка, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это спокойный и безопасный район с парками и дорожками для прогулок. Расположенные по кругу дома делают комьюнити похожим на уютный городок, подходящий для семей с детьми. За 3-5 минут можно добраться до школ Kids World Nursery JVC, Erudio Early Childhood Center, JSS International School и медицинских центров Aster Clinic JVC, Carewell Clinics, Right Health Karama Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Al Khalil Road, по которой можно добраться до основных достопримечательностей города. Дорога до IMG Worlds of Adventure займет 15 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Marina – 20 минут, до Dubai Frame – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах пути.

Локация

На карте
2B, Hallab Boulevard, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Школа600 м
Магазин500 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
