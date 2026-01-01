Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Клубный дом The Autograph S Series предлагает идеальное сочетание стильной архитектуры, просторных жилых пространств и пышной зелени. Почувствуйте гармонию роскоши и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой от немецких производителей. - Благодаря системе «Умный дом» установленной во всех лотах, сократится углеродный след от эксплуатации резиденции. Его объем сравним с 6241 большим деревом. - Резидентам доступны тренажерный зал, отдельный бассейн для детей и взрослых, детская игровая площадка, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это спокойный и безопасный район с парками и дорожками для прогулок. Расположенные по кругу дома делают комьюнити похожим на уютный городок, подходящий для семей с детьми. За 3-5 минут можно добраться до школ Kids World Nursery JVC, Erudio Early Childhood Center, JSS International School и медицинских центров Aster Clinic JVC, Carewell Clinics, Right Health Karama Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Al Khalil Road, по которой можно добраться до основных достопримечательностей города. Дорога до IMG Worlds of Adventure займет 15 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Marina – 20 минут, до Dubai Frame – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах пути.