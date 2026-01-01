Каталог
The Autograph I Series

2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Green Properties Development
Площадь
от 91 м² до 92 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 544 819 $от 5 906 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При оформлении договора
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков7 м
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовПентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
91 – 92
544 819
5 906 – 5 924
Каталог планировок

Описание

Гармония дизайна, инноваций и комфорта. The Autograph I Series — ультрасовременный жилой комплекс, в котором передовые технологии интегрированы в каждую деталь. Умные системы, высококачественные материалы и продуманный дизайн создают пространство, где стиль сочетается с максимальным удобством. Ключевые особенности — В отделке использованы премиальные материалы: дизайнерская плитка с фактурой камня, матовый черный гранит, встроенные кухни и гардеробы индивидуального дизайна. Панорамные окна обеспечивают защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения, а системы обработки свежего воздуха создают комфортный микроклимат. — Инфраструктура включает три бассейна, фитнес-зоны под открытым небом и тренажерный зал, кофейный лаундж и благоустроенные зеленые зоны. Для удобства жителей предусмотрены крытая парковка, умные мусорные баки с сенсорным управлением и система интеллектуального домофона. — Пет-френдли концепция делает комплекс идеальным выбором для владельцев домашних животных. Специальные зоны для прогулок и удобства обеспечивают комфортное проживание с питомцами. Преимущества расположения The Autograph I Series находится в Jumeirah Village Circle, обеспечивая удобный доступ к ключевым районам Дубая. До Mall of the Emirates можно добраться за 12 минут, до Dubai Marina и острова Palm Jumeirah — за 15–20 минут. В 10–25 минутах расположены гольф-клуб Emirates Golf Club, центр Downtown Dubai и аэропорт Dubai International Airport.

Локация

2/1, 2 Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Аэропорт37 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог