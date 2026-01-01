Talea by Beyond

Описание

Изумрудный оазис природного спокойствия на берегу Персидского залива. Жилая башня Talea расположена в Forest District Dubai Maritime City и воплощает концепцию гармоничного единения с окружающим миром. Проект создан для тех, кто ценит экологичность и премиальный комфорт в городской среде. Ключевые особенности — Биофильная архитектура с органичными формами и стеклянными панорамами. Зелень поднимается по внешним стенам и наполняет пышные сады, что позволяет отдохнуть в раскидистой тени растений. — Отделка из натуральных материалов лесных оттенков, столешницы из камня, встроенные шкафы с естественными текстурами и полностью оборудованные кухни с техникой европейских брендов. — Комплексная инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, двухуровневый тренажерный зал, SPA и wellness-зоны, пространства для йоги и медитации, многофункциональный лаунж, кинотеатр под открытым небом, коворкинг, детские игровые площадки и ландшафтные парки с прогулочными тропами. — Роскошное обслуживание обеспечивается круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением и охраной, высокоскоростными лифтами, валет-паркингом, ресторанами и торговыми площадями с прямым выходом на набережную. Преимущества расположения Клубный дом расположен в спокойном районе Dubai Maritime City. Близость к основным магистралям обеспечивает удобную транспортную доступность. Путь до Mina Rashid займет 5 минут, до пляжа Jumeirah — 10 минут, до The Gold Souq — 15 минут. Дорога до DIFC и центра города с знаменитой башней Burj Khalifa продлится 20 минут. Международный аэропорт Дубая также находится в 20 минутах от комплекса.