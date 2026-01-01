Каталог
Talea by Beyond

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 122 м² до 414 м²
Количество спален
от 2 до 4
Стартовая цена
от 1 034 445 $от 8 454 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
122 – 135
1 034 445 – 1 200 272
8 454 – 8 844
4 спальни
414
6 475 696
15 622
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изумрудный оазис природного спокойствия на берегу Персидского залива. Жилая башня Talea расположена в Forest District Dubai Maritime City и воплощает концепцию гармоничного единения с окружающим миром. Проект создан для тех, кто ценит экологичность и премиальный комфорт в городской среде. Ключевые особенности — Биофильная архитектура с органичными формами и стеклянными панорамами. Зелень поднимается по внешним стенам и наполняет пышные сады, что позволяет отдохнуть в раскидистой тени растений. — Отделка из натуральных материалов лесных оттенков, столешницы из камня, встроенные шкафы с естественными текстурами и полностью оборудованные кухни с техникой европейских брендов. — Комплексная инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, двухуровневый тренажерный зал, SPA и wellness-зоны, пространства для йоги и медитации, многофункциональный лаунж, кинотеатр под открытым небом, коворкинг, детские игровые площадки и ландшафтные парки с прогулочными тропами. — Роскошное обслуживание обеспечивается круглосуточным консьерж-сервисом, видеонаблюдением и охраной, высокоскоростными лифтами, валет-паркингом, ресторанами и торговыми площадями с прямым выходом на набережную. Преимущества расположения Клубный дом расположен в спокойном районе Dubai Maritime City. Близость к основным магистралям обеспечивает удобную транспортную доступность. Путь до Mina Rashid займет 5 минут, до пляжа Jumeirah — 10 минут, до The Gold Souq — 15 минут. Дорога до DIFC и центра города с знаменитой башней Burj Khalifa продлится 20 минут. Международный аэропорт Дубая также находится в 20 минутах от комплекса.

Локация

На карте
Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море650 м
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная
