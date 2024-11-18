Sunset Bay by Imtiaz

Описание

Неподвластная времени элегантность на берегу Персидского залива. Sunset Bay — это три отдельных здания — Sunset Bay 1, Sunset Bay 2 и Sunset Bay 3, где утонченный стиль жизни становится повседневностью. Это идеальное место для наслаждения километрами золотистых пляжей, лазурными водами океана и развитой инфраструктурой Дубая. Ключевые особенности — Дизайн помещений выполнен в стиле модерн. Основными цветами интерьеров выбраны белоснежный и гейнсборо, гармонично дополненные ультрамариновыми акцентами и украшенные кристаллическими люстрами, напоминающими сверкающие бриллианты. В отделке использованы натуральное дерево, светлый мрамор и премиальные материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт. — Эксклюзивная инфраструктура включает кинотеатр под открытым небом, панорамные бассейны, зоны для барбекю, лаунжи и зоны отдыха у воды, а также «плавучие острова». Предусмотрены фитнес-центр, клубный дом и отдельные пространства для занятий йогой. — Частные террасы с видами на океан позволяют наслаждаться завораживающими закатами и уединенными моментами отдыха. Преимущества расположения Резиденция расположена в престижном районе Dubai Islands, рядом с основными транспортными артериями города. До Infinity Bridge и Waterfront Market можно добраться за 5 минут. Близость к Downtown Dubai и Dubai Mall делает район удобным как для отдыха, так и для жизни — до этих комьюнити можно доехать всего за 25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет около 12 минут.