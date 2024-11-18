Каталог
Sunset Bay by Imtiaz

Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 78 м² до 151 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 596 083 $

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 104
596 083 – 680 190
6 540 – 7 642
2 спальни
133 – 151
868 289 – 966 099
6 398 – 6 528
Описание

Неподвластная времени элегантность на берегу Персидского залива. Sunset Bay — это три отдельных здания — Sunset Bay 1, Sunset Bay 2 и Sunset Bay 3, где утонченный стиль жизни становится повседневностью. Это идеальное место для наслаждения километрами золотистых пляжей, лазурными водами океана и развитой инфраструктурой Дубая. Ключевые особенности — Дизайн помещений выполнен в стиле модерн. Основными цветами интерьеров выбраны белоснежный и гейнсборо, гармонично дополненные ультрамариновыми акцентами и украшенные кристаллическими люстрами, напоминающими сверкающие бриллианты. В отделке использованы натуральное дерево, светлый мрамор и премиальные материалы, обеспечивающие долговечность и комфорт. — Эксклюзивная инфраструктура включает кинотеатр под открытым небом, панорамные бассейны, зоны для барбекю, лаунжи и зоны отдыха у воды, а также «плавучие острова». Предусмотрены фитнес-центр, клубный дом и отдельные пространства для занятий йогой. — Частные террасы с видами на океан позволяют наслаждаться завораживающими закатами и уединенными моментами отдыха. Преимущества расположения Резиденция расположена в престижном районе Dubai Islands, рядом с основными транспортными артериями города. До Infinity Bridge и Waterfront Market можно добраться за 5 минут. Близость к Downtown Dubai и Dubai Mall делает район удобным как для отдыха, так и для жизни — до этих комьюнити можно доехать всего за 25 минут. Дорога до Dubai International Airport займет около 12 минут.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр5 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
Подробнее

Новости

Каталог