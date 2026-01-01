SOULEVER by Beyond

Описание

Две жилые башни проекта Soulever на набережной в динамичном районе Dubai Maritime City отражают лучшие черты городской прибрежной жизни. Локация сочетает приватность и быстрый доступ к деловым и культурным центрам города. Апартаменты ориентированы на элегантность, комфорт и стиль. Ключевые особенности – Жилые пространства с открытыми планировками и панорамным остеклением. – Светлые интерьеры с акцентом на естественном освещении и видах на море. – Резидентам доступна полноценная инфраструктура для отдыха и спорта: инфинити-бассейны, фитнес- и велнес-пространства, спа-зоны и лаунжи. – Благоустроенные озелененные территории и общественные зоны для прогулок и отдыха. Преимущества расположения Рядом с проектом расположены ключевые точки побережья: Mina Rashid Marina – в 5 минутах, Jumeirah Mosque – примерно в 10 минутах. Поездка до Downtown Dubai и Burj Khalifa займет около 12 минут. До Palm Jumeirah и Dubai Marina можно добраться за 20 минут, а до аэропорта DXB – за 15 минут.