SOULEVER by Beyond

Dubai Maritime City, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Beyond Properties
Площадь
от 78 м² до 268 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 799 727 $от 10 187 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2029
Количество корпусов2
Этажность31, 44
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
78 – 80
799 727 – 853 914
10 187 – 10 663
2 спальни
136 – 268
1 393 601 – 3 432 810
10 212 – 12 781
3 спальни
168 – 173
2 082 505 – 2 254 867
12 330 – 13 000
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Две жилые башни проекта Soulever на набережной в динамичном районе Dubai Maritime City отражают лучшие черты городской прибрежной жизни. Локация сочетает приватность и быстрый доступ к деловым и культурным центрам города. Апартаменты ориентированы на элегантность, комфорт и стиль. Ключевые особенности – Жилые пространства с открытыми планировками и панорамным остеклением. – Светлые интерьеры с акцентом на естественном освещении и видах на море. – Резидентам доступна полноценная инфраструктура для отдыха и спорта: инфинити-бассейны, фитнес- и велнес-пространства, спа-зоны и лаунжи. – Благоустроенные озелененные территории и общественные зоны для прогулок и отдыха. Преимущества расположения Рядом с проектом расположены ключевые точки побережья: Mina Rashid Marina – в 5 минутах, Jumeirah Mosque – примерно в 10 минутах. Поездка до Downtown Dubai и Burj Khalifa займет около 12 минут. До Palm Jumeirah и Dubai Marina можно добраться за 20 минут, а до аэропорта DXB – за 15 минут.

Локация

На карте
Район Дубай Маритайм Сити

Дубай
Dubai Maritime City — деловой район, расположенный на рукотворном полуострове. Инфраструктура и транспортная сеть стремительно развиваются, однако, доступ к морю обеспечен уже сейчас. Сообщество подойдет для инвесторов, бизнесменов, молодых специалистов.
Подробнее

Транспортная доступность

Море500 м
Школа7 км
Магазин500 м
Медицинский центр5 км
Аэропорт14 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Парк на территории
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Открытый балкон
  • Терраса
  • Набережная
