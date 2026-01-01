Каталог
Sora Beach Residences by Aark

Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Застройщик
Aark Developers
Площадь
от 82 м² до 289 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 865 856 $от 10 496 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность18
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
82 – 92
865 856 – 1 020 324
10 496 – 10 994
2 спальни
122 – 136
1 326 307 – 1 459 653
10 659 – 10 824
3 спальни
198 – 259
2 238 545 – 2 856 683
10 994 – 11 286
4 спальни
289
3 396 380 – 3 568 541
11 725 – 12 311
Брошюра проекта

Описание

Воплощение роскошного курортного образа жизни на живописном острове Al Marjan. Sora Beach Residence – это шедевр прибрежной архитектуры от японского бюро Nikken Sekkei. Окунитесь в мир эксклюзивности, где современные удобства сочетаются с захватывающими видами на лазурные воды и белоснежные пляжи. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой и интерьерами от британского дизайнерского бюро Shalini Misra. - Каждое жилое пространство оснащено панорамными окнами с видом на Персидский залив. - На территории комплекса представлены: infinity-бассейн, spa-салон, интерактивные фонтаны, частный пляж, японский сад, лаунж-зона, детская игровая площадка, беговые дорожки. - В распоряжении резидентов трехуровневая парковка, услуги консьержа и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Al Marjan Island – престижный курортный район в эмирате Рас-эль-Хайма. Остров в форме кораллового рифа состоит из четырех небольших островов. Основной достопримечательностью являются экологически чистые пляжи с белым песком. На территории комьюнити расположены spa-центры и рестораны, созданы условия для пляжного отдыха и для занятия водными видами спорта (гидроциклы, паддлбординг и др.) Преимущества расположения Все острова связаны между собой дорогой Al Marjan ls Boulevard, которая также соединяет их с материком. Дорога до RAK Mall займет 22 минуты, до Al Hamra Mall – 6 минут. Медицинский центр RAK Medical Centre Al Hamra находится в 7 минутах. До Ras Al Khaimah International Airport можно добраться за 25 минут, до Dubai International Airport — за 45 минут.

Локация

Район Аль-Марджан

Рас-эль-Хайма
Al Marjan Island — архипелаг из четырех рукотворных островов в эмирате Рас-Эль-Хайма. Здесь активно развивается жилая инфраструктура и транспортная сеть. Сообщество подойдет инвесторам, экспатам, молодежи и тем, кто любит курортный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Море100 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная
Каталог