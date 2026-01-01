Sora Beach Residences by Aark

Описание

Воплощение роскошного курортного образа жизни на живописном острове Al Marjan. Sora Beach Residence – это шедевр прибрежной архитектуры от японского бюро Nikken Sekkei. Окунитесь в мир эксклюзивности, где современные удобства сочетаются с захватывающими видами на лазурные воды и белоснежные пляжи. Ключевые особенности - Полностью меблированные апартаменты со встроенной техникой и интерьерами от британского дизайнерского бюро Shalini Misra. - Каждое жилое пространство оснащено панорамными окнами с видом на Персидский залив. - На территории комплекса представлены: infinity-бассейн, spa-салон, интерактивные фонтаны, частный пляж, японский сад, лаунж-зона, детская игровая площадка, беговые дорожки. - В распоряжении резидентов трехуровневая парковка, услуги консьержа и круглосуточное видеонаблюдение. Инфраструктура района Al Marjan Island – престижный курортный район в эмирате Рас-эль-Хайма. Остров в форме кораллового рифа состоит из четырех небольших островов. Основной достопримечательностью являются экологически чистые пляжи с белым песком. На территории комьюнити расположены spa-центры и рестораны, созданы условия для пляжного отдыха и для занятия водными видами спорта (гидроциклы, паддлбординг и др.) Преимущества расположения Все острова связаны между собой дорогой Al Marjan ls Boulevard, которая также соединяет их с материком. Дорога до RAK Mall займет 22 минуты, до Al Hamra Mall – 6 минут. Медицинский центр RAK Medical Centre Al Hamra находится в 7 минутах. До Ras Al Khaimah International Airport можно добраться за 25 минут, до Dubai International Airport — за 45 минут.