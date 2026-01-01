Soma Residences by Origami

Описание

Камерный жилой комплекс на Dubai Islands, созданный в концепции современной средиземноморской жизни. Soma Residences предлагает приватную атмосферу, просторные открытые пространства и гармоничное сочетание архитектуры и природы. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка с использованием натуральных древесных оттенков и керамогранита, встроенная техника Bosch, европейская сантехника Geberit, Grohe и Zucchetti, система «Умный дом», панорамное остекление с акустической защитой. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-центр, оснащенный оборудованием Technogym, студию йоги, падел-корт, 20-метровый infinity-бассейн, детский бассейн, кафе, коворкинг, кабинеты для спа-процедур, сауну, лаунж-зону на крыше и др. - Здание проходит сертификацию WELL Gold, подтверждающую соответствие высоким стандартам комфорта, экологичности и благополучия жителей. Преимущества расположения Несмотря на то, что проект расположен на острове, он сохраняет удобную связь с центральными районами Дубая. За 5 минут можно выехать на мост Infinity Bridge, который соединяет островное комьюнити с материковой частью страны, а за 8 минут – на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до рынка Waterfront Market займет 4 минуты, до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa – 13 минут, до района Palm Jumeirah – 15 минут. Dubai International Airport находится в 8 минутах пути.