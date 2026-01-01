Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSoma Residences by Origami

Soma Residences by Origami

Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Origami Development
Площадь
от 81 м² до 218 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 454 731 $от 5 198 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность9
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
81
454 731
5 575
2 спальни
125
672 566
5 351
3 спальни
149
776 038
5 198
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Камерный жилой комплекс на Dubai Islands, созданный в концепции современной средиземноморской жизни. Soma Residences предлагает приватную атмосферу, просторные открытые пространства и гармоничное сочетание архитектуры и природы. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка с использованием натуральных древесных оттенков и керамогранита, встроенная техника Bosch, европейская сантехника Geberit, Grohe и Zucchetti, система «Умный дом», панорамное остекление с акустической защитой. - Богатая инфраструктура комплекса включает: фитнес-центр, оснащенный оборудованием Technogym, студию йоги, падел-корт, 20-метровый infinity-бассейн, детский бассейн, кафе, коворкинг, кабинеты для спа-процедур, сауну, лаунж-зону на крыше и др. - Здание проходит сертификацию WELL Gold, подтверждающую соответствие высоким стандартам комфорта, экологичности и благополучия жителей. Преимущества расположения Несмотря на то, что проект расположен на острове, он сохраняет удобную связь с центральными районами Дубая. За 5 минут можно выехать на мост Infinity Bridge, который соединяет островное комьюнити с материковой частью страны, а за 8 минут – на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до рынка Waterfront Market займет 4 минуты, до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa – 13 минут, до района Palm Jumeirah – 15 минут. Dubai International Airport находится в 8 минутах пути.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс (Dubai Islands)

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
Подробнее

Транспортная доступность

Море1 км
Аэропорт10 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
Каталог