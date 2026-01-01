Описание

Воплощение европейского образа жизни с теплым характером Средиземноморья в JVC. Четкие линии, мягкие оттенки и выразительная архитектура жилого комплекса Solena at The Orchard Place создают атмосферу уюта и эстетического наслаждения. Название Solena происходит от латинского sol и французского soleil — «солнце» — и символизирует светлый и радостный стиль жизни. Здесь каждый день наполнен гармонией и спокойствием. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой Bosch, системами хранения. - В кухнях установлены глянцевые столешницы и фартуки из искусственного камня. Для напольного покрытия используется материал с эффектом натурального дерева и керамогранит. - В отдельных резиденциях предусмотрены приватные бассейны. - Инфраструктура комплекса включает фитнес-зал и пространство для йоги, корт для падел-тенниса, детскую площадку, spa-центр, сауну, раздельные бассейны для взрослых и детей, террасу для барбекю, переговорные, лаунж-зоны, ландшафтные сады и др. Преимущества расположения Проект окружен развитой сетью автомобильных дорог, по которым легко выехать на крупные шоссе Al Khail и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 5-10 минут расположены образовательные и медицинские учреждения. За 5 минут можно добраться до торгового центра Circle Mall, за 10 минут – до парка Dubai Miracle Garden, за 15 минут – до района Dubai Marina и международной ярмарки Global Village, за 20 минут – до пляжей Palm Jumeirah. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.