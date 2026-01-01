Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSolena at The Orchard Place

Solena at The Orchard Place

1/1, Lolow Road, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Peak Summit Real Estate Development
Площадь
от 65 м² до 124 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 289 449 $от 3 586 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
50%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
65 – 85
289 449 – 341 184
4 013 – 4 401
2 спальни
121 – 124
434 037 – 485 500
3 586 – 3 912
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Воплощение европейского образа жизни с теплым характером Средиземноморья в JVC. Четкие линии, мягкие оттенки и выразительная архитектура жилого комплекса Solena at The Orchard Place создают атмосферу уюта и эстетического наслаждения. Название Solena происходит от латинского sol и французского soleil — «солнце» — и символизирует светлый и радостный стиль жизни. Здесь каждый день наполнен гармонией и спокойствием. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах, встроенной техникой Bosch, системами хранения. - В кухнях установлены глянцевые столешницы и фартуки из искусственного камня. Для напольного покрытия используется материал с эффектом натурального дерева и керамогранит. - В отдельных резиденциях предусмотрены приватные бассейны. - Инфраструктура комплекса включает фитнес-зал и пространство для йоги, корт для падел-тенниса, детскую площадку, spa-центр, сауну, раздельные бассейны для взрослых и детей, террасу для барбекю, переговорные, лаунж-зоны, ландшафтные сады и др. Преимущества расположения Проект окружен развитой сетью автомобильных дорог, по которым легко выехать на крупные шоссе Al Khail и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. В радиусе 5-10 минут расположены образовательные и медицинские учреждения. За 5 минут можно добраться до торгового центра Circle Mall, за 10 минут – до парка Dubai Miracle Garden, за 15 минут – до района Dubai Marina и международной ярмарки Global Village, за 20 минут – до пляжей Palm Jumeirah. Аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport находятся в 30 минутах пути.

Локация

На карте
1/1, Lolow Road, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт33 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Каталог