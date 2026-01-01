Каталог
Samha Residence 2

Luma 22, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Samha Development
Площадь
от 39 м² до 81 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 193 601 $от 4 144 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность19
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства
Тип парковкиПодземная парковка

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
39
193 601 – 194 690
4 904 – 4 931
1 спальня
63 – 81
279 646 – 337 100
4 144 – 4 398
Описание

Жилая резиденция Samha Residence 2 в зеленом районе Jumeirah Village Circle объединяет гармонию природы с удобствами мегаполиса. Фасады здания выполненные в теплых тонах и обширные террасы гармонично вписываются в городской ландшафт, создавая атмосферу элегантности и безмятежности. Ключевые особенности – Полу-меблированные апартаменты с панорамными окнами, широкими балконами и системой «умный дом». – Рекреационная инфраструктура на нескольких этажах: два бассейна (для взрослых и детей), фитнес-центр, зона для йоги, джакузи, две сауны и беговая дорожка. – Два коммерческих помещения, круглосуточная охрана и управление объектом, а также удобная парковка. Преимущества расположения Из объекта удобно добираться до центральных районов Дубая. Дорога до Dubai Hills Mall занимает около 10 минут. До Dubai Marina, Palm Jumeirah и Business Bay можно добраться за 15–20 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся примерно в 25 минутах езды. Поездка до международного аэропорта DXB занимает около 30 минут.

Локация

Luma 22, District JVC 10, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин300 м
Медицинский центр500 м
Аэропорт31 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Каталог