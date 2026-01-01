Описание

Жилая резиденция Samha Residence 2 в зеленом районе Jumeirah Village Circle объединяет гармонию природы с удобствами мегаполиса. Фасады здания выполненные в теплых тонах и обширные террасы гармонично вписываются в городской ландшафт, создавая атмосферу элегантности и безмятежности. Ключевые особенности – Полу-меблированные апартаменты с панорамными окнами, широкими балконами и системой «умный дом». – Рекреационная инфраструктура на нескольких этажах: два бассейна (для взрослых и детей), фитнес-центр, зона для йоги, джакузи, две сауны и беговая дорожка. – Два коммерческих помещения, круглосуточная охрана и управление объектом, а также удобная парковка. Преимущества расположения Из объекта удобно добираться до центральных районов Дубая. Дорога до Dubai Hills Mall занимает около 10 минут. До Dubai Marina, Palm Jumeirah и Business Bay можно добраться за 15–20 минут. Downtown Dubai и Burj Khalifa находятся примерно в 25 минутах езды. Поездка до международного аэропорта DXB занимает около 30 минут.