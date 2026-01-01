Каталог
Samana Rome

Grenland Residence, Meydan South Villas, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 109 м² до 124 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 716 277 $от 6 136 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
36%
После передачи ключей
44%
Период рассрочки после передачи ключей
44 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность6
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
109 – 124
716 277 – 766 436
6 136 – 6 534
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Роскошь, вдохновленная классическим стилем Рима. Samana Rome — уникальный проект, предлагающий сочетание изысканной архитектуры, современных удобств и уединенной атмосферы. Ключевые особенности — Современный дизайн с панорамными окнами и просторными жилыми зонами, выполненный в бежевых, кремовых и песочных оттенках с использованием натурального дерева и премиальных материалов. — Все лоты оснащены приватными бассейнами и террасами для комфортного отдыха. — В резиденции предусмотрена инфраструктура мирового уровня: тренажерный зал, студия йоги, spa-центр, сауна, массажный кабинет, ландшафтные сады, детская площадка и лаунж-зоны. Преимущества расположения Жилой комплекс удобно расположен вблизи ключевых транспортных артерий, таких как Sheikh Mohammed bin Zayed Road (E311) и Sheikh Zayed Road (E11), что обеспечивает лёгкий доступ в Downtown Dubai за 10 минут и на Palm Jumeirah за 25 минут. До Burj Al Arab и Mall of the Emirates можно доехать за 25–30 минут. До Dubai International Airport — за 15 минут.

Локация

На карте
Grenland Residence, Meydan South Villas, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа800 м
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Массажный центр
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
Подробнее
