Описание

Роскошь, вдохновленная классическим стилем Рима. Samana Rome — уникальный проект, предлагающий сочетание изысканной архитектуры, современных удобств и уединенной атмосферы. Ключевые особенности — Современный дизайн с панорамными окнами и просторными жилыми зонами, выполненный в бежевых, кремовых и песочных оттенках с использованием натурального дерева и премиальных материалов. — Все лоты оснащены приватными бассейнами и террасами для комфортного отдыха. — В резиденции предусмотрена инфраструктура мирового уровня: тренажерный зал, студия йоги, spa-центр, сауна, массажный кабинет, ландшафтные сады, детская площадка и лаунж-зоны. Преимущества расположения Жилой комплекс удобно расположен вблизи ключевых транспортных артерий, таких как Sheikh Mohammed bin Zayed Road (E311) и Sheikh Zayed Road (E11), что обеспечивает лёгкий доступ в Downtown Dubai за 10 минут и на Palm Jumeirah за 25 минут. До Burj Al Arab и Mall of the Emirates можно доехать за 25–30 минут. До Dubai International Airport — за 15 минут.