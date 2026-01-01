Каталог
Samana Resorts

Samana Resorts

Centrium Tower 4, Centrium Towers, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 80 м² до 132 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 368 221 $от 3 263 $/м²

График платежей

При бронировании
20%
До завершения строительства
36%
После передачи ключей
44%
Период рассрочки после передачи ключей
44 месяца
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность23
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
80 – 132
368 221 – 431 212
3 263 – 4 552
Брошюра проекта

Описание

Элегантные жилые башни вдали от шума мегаполиса в Dubai Production City. Завораживающая архитектура жилого комплекса SAMANA Resorts гармонично сочетается с окружающей природой: пышной зеленью, каскадными бассейнами и изысканными террасами. Здесь каждый элемент продуман до мельчайших деталей, которые создают исключительный образ жизни, где комфорт и роскошь сливаются воедино. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, системой «Умный дом», встроенной техникой от европейских брендов, панорамными окнами и балконами с частными бассейнами. - Для удобства и безопасности жителей предоставляются услуги парковки автомобилей и круглосуточный консьерж-сервис. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, симулятор гольфа, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, зона барбекю, сауна, джакузи. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой за 10 минут можно добраться до Jumeirah Golf Estates, за 15 минут – до Dubai Marina и JBR Beach, за 20 минут – до Global Village и Palm Jumeirah. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa займет 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 26 минутах.

Локация

Centrium Tower 4, Centrium Towers, Me'Aisem First, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт100 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр500 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
