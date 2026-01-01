Описание

Элегантные жилые башни вдали от шума мегаполиса в Dubai Production City. Завораживающая архитектура жилого комплекса SAMANA Resorts гармонично сочетается с окружающей природой: пышной зеленью, каскадными бассейнами и изысканными террасами. Здесь каждый элемент продуман до мельчайших деталей, которые создают исключительный образ жизни, где комфорт и роскошь сливаются воедино. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой дизайнерской отделкой, системой «Умный дом», встроенной техникой от европейских брендов, панорамными окнами и балконами с частными бассейнами. - Для удобства и безопасности жителей предоставляются услуги парковки автомобилей и круглосуточный консьерж-сервис. - Резидентам доступны: тренажерный зал, беговые дорожки, симулятор гольфа, детская игровая площадка, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе, зона барбекю, сауна, джакузи. Преимущества расположения Проект имеет выезд на одну из главных магистралей города Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, по которой за 10 минут можно добраться до Jumeirah Golf Estates, за 15 минут – до Dubai Marina и JBR Beach, за 20 минут – до Global Village и Palm Jumeirah. Путь до популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa займет 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 26 минутах.