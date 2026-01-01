Каталог
Samana Barari Heights

21, 14th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Samana Developers
Площадь
от 70 м² до 168 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 323 446 $от 3 137 $/м²

График платежей *

При бронировании
15%
До завершения строительства
57%
После передачи ключей
28%
Период рассрочки после передачи ключей
56 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
70 – 97
323 446 – 398 176
4 082 – 4 571
2 спальни
140 – 168
508 856 – 529 275
3 137 – 3 625
Описание

Новый уровень повседневного комфорта в Majan. Панорамные виды, выразительный дизайн и функциональные планировки жилого комплекса Samana Barari Heights создают пространство, в котором эстетика гармонично сочетается с вдохновением, наполняя каждый день энергией. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, системой «Умный дом», окнами от пола до потолка, просторными балконами, частными бассейнами. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, терраса для йоги и медитаций, spa-центр, детскую игровую площадку, лаунж-зоны, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению проекта вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road за 10-15 минут можно добраться до торговых центров Cityland Mall и Dubai Outlet Mall, до международной ярмарки Global Village и до парка Dubai Miracle Garden. В радиусе 15-20 минут находятся популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до района Palm Jumeirah займет 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.

Локация

На карте
21, 14th Street, Majan, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин100 м
Медицинский центр2 км
Аэропорт24 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Samana Developers

Samana Developers

Одна из самых быстрорастущих компаний в сфере недвижимости ОАЭ с безупречной репутацией. Является неотъемлемой частью бизнес-конгломерата SAMANA Group, включающего в себя более 10 компаний.
