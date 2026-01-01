Описание

Новый уровень повседневного комфорта в Majan. Панорамные виды, выразительный дизайн и функциональные планировки жилого комплекса Samana Barari Heights создают пространство, в котором эстетика гармонично сочетается с вдохновением, наполняя каждый день энергией. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, системой «Умный дом», окнами от пола до потолка, просторными балконами, частными бассейнами. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, терраса для йоги и медитаций, spa-центр, детскую игровую площадку, лаунж-зоны, бассейн, кинотеатр на открытом воздухе и др. Преимущества расположения Благодаря выгодному расположению проекта вблизи шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road за 10-15 минут можно добраться до торговых центров Cityland Mall и Dubai Outlet Mall, до международной ярмарки Global Village и до парка Dubai Miracle Garden. В радиусе 15-20 минут находятся популярные локации Burj Khalifa и Dubai Mall. Дорога до района Palm Jumeirah займет 25 минут. Путь до Dubai International Airport составит 20 минут.