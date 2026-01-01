Описание

Обитель спокойствия в самом сердце Dubailand. Sakura Gardens — архитектурный ансамбль, который черпает вдохновение в японской философии гармонии. Проект создан для тех, кто ищет баланс между городским ритмом и умиротворением природы. Ключевые особенности — Апартаменты полностью меблированы и оснащены системой «Умный дом». В коллекции лотов: панорамные окна, просторные балконы и открытые планировки. — Премиальная инфраструктура включает infinity-бассейн, корты для падел-тенниса, беговую дорожку, фитнес-залы, spa-зону с сауной и джакузи, площадки для йоги и медитации, детский игровой клуб, коворкинг, творческие студии, комнату для подкастов, а также розничный променад с кафе и ресторанами. — Резидентам доступны консьерж-сервис, услуги по уборке, стирке и уходу за домашними животными. Команда комплекса оказывает помощь при заселении и предлагает варианты присмотра за детьми и репетиторства. — Парковка оборудована станциями зарядки для электромобилей, местами для велосипедов и солнечными панелями. Более 50% территории отведено под озеленение с тематическими садами и скульптурными водными элементами. Преимущества расположения Комплекс находится в районе Falcon City of Wonders в Dubailand. Транспортную доступность обеспечивает близость к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road — обе трассы расположены в 5 минутах. Путь до IMG Worlds of Adventure, Global Village, Al Barari, Arabian Ranches и Habtoor Polo Club займет 5-12 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai с Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain можно за 25-30 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится 22 минуты.