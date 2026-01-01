Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовSakura Gardens

Sakura Gardens

17, Wr13 Street, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
HRE Development LLC
Площадь
от 42 м² до 212 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 249 149 $от 4 545 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
45%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
35%
Период рассрочки после передачи ключей
35 месяцев
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 7
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42 – 52
249 149 – 287 270
5 500 – 5 931
1 спальня
76 – 126
389 380 – 590 878
4 665 – 5 095
2 спальни
150 – 179
684 819 – 818 243
4 545 – 4 564
3 спальни
170 – 212
792 376 – 1 023 825
4 636 – 4 812
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Обитель спокойствия в самом сердце Dubailand. Sakura Gardens — архитектурный ансамбль, который черпает вдохновение в японской философии гармонии. Проект создан для тех, кто ищет баланс между городским ритмом и умиротворением природы. Ключевые особенности — Апартаменты полностью меблированы и оснащены системой «Умный дом». В коллекции лотов: панорамные окна, просторные балконы и открытые планировки. — Премиальная инфраструктура включает infinity-бассейн, корты для падел-тенниса, беговую дорожку, фитнес-залы, spa-зону с сауной и джакузи, площадки для йоги и медитации, детский игровой клуб, коворкинг, творческие студии, комнату для подкастов, а также розничный променад с кафе и ресторанами. — Резидентам доступны консьерж-сервис, услуги по уборке, стирке и уходу за домашними животными. Команда комплекса оказывает помощь при заселении и предлагает варианты присмотра за детьми и репетиторства. — Парковка оборудована станциями зарядки для электромобилей, местами для велосипедов и солнечными панелями. Более 50% территории отведено под озеленение с тематическими садами и скульптурными водными элементами. Преимущества расположения Комплекс находится в районе Falcon City of Wonders в Dubailand. Транспортную доступность обеспечивает близость к автомагистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Emirates Road — обе трассы расположены в 5 минутах. Путь до IMG Worlds of Adventure, Global Village, Al Barari, Arabian Ranches и Habtoor Polo Club займет 5-12 минут. Добраться до Dubai Marina, Palm Jumeirah, Downtown Dubai с Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera и Dubai Fountain можно за 25-30 минут. Дорога до Dubai International Airport продлится 22 минуты.

Локация

На карте
17, Wr13 Street, Wadi Al Safa 2, Wadi Al Safa, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа2 км
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
Каталог