Safa by Arada

Safa by Arada

Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates
Застройщик
Arada Developments LLC
Площадь
от 99 м² до 261 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 430 769 $от 3 566 $/м²

График платежей *

При бронировании
5%
До завершения строительства
30%
При передаче ключей
65%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
99
430 769 – 440 844
4 338 – 4 439
2 спальни
114 – 172
437 304 – 675 561
3 818 – 3 907
3 спальни
185 – 261
662 219 – 1 075 834
3 566 – 5 188
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Aljada, где очаровательные улицы переплетаются с современной архитектурой и природным ландшафтом. Жилой кластер Safa состоит из 5 зданий — Safa 1, Safa Parkview, Safa 3, Safa 4 и Safa 5. Он продуман до мелочей и создан для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Просторные планировки и изысканные интерьеры создают идеальное место для вас и вашей семьи. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой европейских брендов и гардеробными, системой «Умный дом». Благодаря панорамным окнам в доме всегда будет много естественного освещения. - Резидентам доступны: бассейн и тренажерный зал на территории комплекса, кинотеатр, скейт-парк, прямой доступ к спортивному комплексу, который включает футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, корты для падел-тенниса и классического тенниса и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Khalid Bin Sultan Alqasimi Boulevard Road. Дорога до торгового центра City Centre Al Zahia и до района Naseej cultural district займет 5 минут, до ближайшего парка Al Jada Park Sharjah – 7 минут, до пляжа Al Mamzar Beach – 30 минут. Аэропорт Sharjah International Airport находится в 15 минутах пути, Dubai International Airport – в 25 минутах.

Локация

На карте
Al Falah camp, Muwaileh Commercial, Tugariet Muwaileh, Sharjah, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа1 км
Магазин2 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт9 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Падел-теннис
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Теннисный корт
  • Волейбольный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости

