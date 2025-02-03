Safa by Arada

Описание

Эстетичный жилой комплекс в Aljada, где очаровательные улицы переплетаются с современной архитектурой и природным ландшафтом. Жилой кластер Safa состоит из 5 зданий — Safa 1, Safa Parkview, Safa 3, Safa 4 и Safa 5. Он продуман до мелочей и создан для тех, кто ценит комфорт и функциональность. Просторные планировки и изысканные интерьеры создают идеальное место для вас и вашей семьи. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых бежевых тонах, встроенной техникой европейских брендов и гардеробными, системой «Умный дом». Благодаря панорамным окнам в доме всегда будет много естественного освещения. - Резидентам доступны: бассейн и тренажерный зал на территории комплекса, кинотеатр, скейт-парк, прямой доступ к спортивному комплексу, который включает футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, бадминтона, корты для падел-тенниса и классического тенниса и др. Преимущества расположения Проект имеет выгодное расположение вблизи крупного шоссе Khalid Bin Sultan Alqasimi Boulevard Road. Дорога до торгового центра City Centre Al Zahia и до района Naseej cultural district займет 5 минут, до ближайшего парка Al Jada Park Sharjah – 7 минут, до пляжа Al Mamzar Beach – 30 минут. Аэропорт Sharjah International Airport находится в 15 минутах пути, Dubai International Airport – в 25 минутах.