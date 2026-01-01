Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовRoyal Yacht Club Residences by Azimut

Royal Yacht Club Residences by Azimut

Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 2
1 / 2
Здание
Здание
Застройщик
Azimut Development
Площадь
от 66 м² до 361 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 656 701 $от 7 669 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
66 – 107
656 701 – 821 511
7 669 – 9 944
2 спальни
106 – 194
996 504 – 2 047 345
9 314 – 10 515
3 спальни
179 – 301
1 782 500 – 2 487 819
8 265 – 9 928
4 спальни
230 – 361
2 420 517 – 3 806 104
10 521
Брошюра проекта

Описание

Роскошный жилой комплекс на берегу Персидского залива на Dubai Islands. В Royal Yacht Club Residence продуманные до мелочей интерьеры, обилие естественного света и живописные виды создают гармоничную атмосферу для жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых нейтральных тонах, встроенная техника итальянских брендов, системы хранения, высокие потолки, панорамные окна, балконы. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Резидентам доступен трансфер на гольф-карах до пляжа. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, пространство для йоги, детскую площадку, infinity-бассейн, лаунж-зоны, пляж, променад, кинотеатр, коворкинг, магазины, кафе и рестораны, консьерж-сервис, круглосуточную охрану и др. Преимущества расположения За 7 минут можно доехать до моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны, за 10 минут – до станции метро Gold Souq. Дорога до Dubai Frame займет 14 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и района Business Bay – 20 минут, до пляжей Palm Jumeirah – 35 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Dubai Islands, Dubai Islands, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс (Dubai Islands)

Дубай
Dubai Islands – островной кластер с курортной инфраструктурой, набережными и выходом к Персидскому заливу.
Подробнее

Транспортная доступность

Море300 м
Аэропорт12 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Коворкинг
  • Сад
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная
КаталогКарта