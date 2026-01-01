Royal Yacht Club Residences by Azimut

Описание

Роскошный жилой комплекс на берегу Персидского залива на Dubai Islands. В Royal Yacht Club Residence продуманные до мелочей интерьеры, обилие естественного света и живописные виды создают гармоничную атмосферу для жизни. Ключевые особенности - Во всех апартаментах чистовая отделка в светлых нейтральных тонах, встроенная техника итальянских брендов, системы хранения, высокие потолки, панорамные окна, балконы. - Для владельцев электромобилей предусмотрены зарядные станции. - Резидентам доступен трансфер на гольф-карах до пляжа. - Инфраструктура комплекса включает: тренажерный зал, пространство для йоги, детскую площадку, infinity-бассейн, лаунж-зоны, пляж, променад, кинотеатр, коворкинг, магазины, кафе и рестораны, консьерж-сервис, круглосуточную охрану и др. Преимущества расположения За 7 минут можно доехать до моста Infinity Bridge, который соединяет острова с материковой частью страны, за 10 минут – до станции метро Gold Souq. Дорога до Dubai Frame займет 14 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и района Business Bay – 20 минут, до пляжей Palm Jumeirah – 35 минут. Dubai International Airport находится в 20 минутах пути.