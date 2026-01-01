Residences du Port by Prime Marina

Описание

Первая брендированная резиденция под портфолио Autograph Collection Residences от Marriott International в Дубае. Вдохновленный духом Лазурного берега, жилой комплекс Residences Du Port воплощает утонченный образ жизни в самом сердце Dubai Marina, где городской ритм встречается с тишиной побережья. Здесь сочетаются архитектурная элегантность, курортная атмосфера и высокий уровень сервиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплых оттенках, бытовой техникой бренда Smeg и сантехникой бренда Gessi. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом и открывают потрясающие виды на марину и городской пейзаж. - Каждая деталь жилого комплекса была тщательно продумана и реализована архитектурным бюро LW Design. - Резидентам доступен широкий спектр удобств премиум-класса: тренажерный зал, пространство для йоги, симулятор гольфа, детская площадка, коворкинг, переговорная, лаунж-зона с библиотекой и игровыми столами, бассейн, spa-комплекс с сауной, парной, холодной купелью, терраса для барбекю, кинотеатр, кафе и др. - Владельцы резиденций автоматически получают Gold Elite статус в Marriott Bonvoy™ — ведущей глобальной программе лояльности в сфере путешествий. - Жители также получают доступ к платформе ONVIA — концепции гостеприимства нового поколения от Marriott. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одной из главных автомагистралей эмирата Sheikh Zayed Road и станции метро DMCC. Дорога до торгового центра Marina Mall займет 3 минуты, до районов Jumeirah Beach Residence и Bluewaters Island — 8 минут. Добраться до пляжей Palm Jumeirah и популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa можно за 20 минут. Dubai International Airport находится в 24 минутах пути.