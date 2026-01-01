Каталог
Residences du Port by Prime Marina

Nuran Marina Residences, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Prime Marina Property Developers LLC
Площадь
от 154 м² до 514 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 1 555 773 $от 9 104 $/м²

График платежей *

При оформлении договора
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
10%
После передачи ключей
50%
Доступна рассрочка после передачи ключей
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов1
Этажность13
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
3 спальни
154 – 232
1 555 773 – 2 112 818
9 104 – 10 070
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Первая брендированная резиденция под портфолио Autograph Collection Residences от Marriott International в Дубае. Вдохновленный духом Лазурного берега, жилой комплекс Residences Du Port воплощает утонченный образ жизни в самом сердце Dubai Marina, где городской ритм встречается с тишиной побережья. Здесь сочетаются архитектурная элегантность, курортная атмосфера и высокий уровень сервиса. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в теплых оттенках, бытовой техникой бренда Smeg и сантехникой бренда Gessi. Панорамные окна наполняют помещения естественным светом и открывают потрясающие виды на марину и городской пейзаж. - Каждая деталь жилого комплекса была тщательно продумана и реализована архитектурным бюро LW Design. - Резидентам доступен широкий спектр удобств премиум-класса: тренажерный зал, пространство для йоги, симулятор гольфа, детская площадка, коворкинг, переговорная, лаунж-зона с библиотекой и игровыми столами, бассейн, spa-комплекс с сауной, парной, холодной купелью, терраса для барбекю, кинотеатр, кафе и др. - Владельцы резиденций автоматически получают Gold Elite статус в Marriott Bonvoy™ — ведущей глобальной программе лояльности в сфере путешествий. - Жители также получают доступ к платформе ONVIA — концепции гостеприимства нового поколения от Marriott. Преимущества расположения Проект расположен вблизи одной из главных автомагистралей эмирата Sheikh Zayed Road и станции метро DMCC. Дорога до торгового центра Marina Mall займет 3 минуты, до районов Jumeirah Beach Residence и Bluewaters Island — 8 минут. Добраться до пляжей Palm Jumeirah и популярных локаций Dubai Mall и Burj Khalifa можно за 20 минут. Dubai International Airport находится в 24 минутах пути.

Локация

Nuran Marina Residences, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Марина

Дубай
Dubai Marina — один из самых престижных районов Дубая на побережье, знаменитый небоскребами и потрясающими видами на живописные водные каналы. Имеет хорошо развитую инфраструктуру, транспортную сеть и выход к морю. Образ жизни здесь идеально подойдет семьям с детьми, экспатам, инвесторам, предпринимателям, туристам и молодежи, также район будет интересен инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Школа1 км
Магазин550 м
Медицинский центр700 м
Метро500 м
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Гольф-симулятор
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Переговорная
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
